„Bis April 2021 soll der neue Wasserhochbehälter in Bergkirchen fertig sein“, berichtet Holger Freymuth von den Stadtwerken Löhne. Etwa sechs Meter hoch wird der Beton-Bau. „Da das Bauwerk am Hang liegt, ist der Behälter später nur aus südlicher Richtung komplett sichtbar“, sagt Holger Freymuth. Mit einem Flachdach, das begrünt werden soll, soll sich der Bau künftig in die Landschaft einfügen. Derzeit liegen die Arbeiten laut Holger Freymuth im Zeitplan.

Arbeiten im Zeitplan

Da der Bau aus Betonfertigteilen besteht, „hat die Errichtung etwa anderthalb Wochen gedauert.“ Etwa 10.000 Kubikmeter Trinkwasser soll der neue Behälter fassen können und somit für Entschärfung der in den vergangenen Jahren angespannten Trinkwasserversorgung sorgen . „Derzeit können wir von einer entspannten Lage – wetterbedingt – bei der Trinkwasserversorgung sprechen“, sagt Freymuth. Zudem würde sich die Bürger der Verbandsgemeinden vorbildlich verhalten.