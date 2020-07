„Maskenball“ am Wasserschloss

Schlossverwaltung und Freundeskreis laden am 8. August zu kulturellem Sommerabend

Bad Oeynhausen (WB). Die Not macht erfinderisch. Der Verein „Freundeskreis Wasserschloss Ovelgönne“ und die Ovelgönner Schlossverwaltung veranstalten am Samstag, 8. August, eine Fotoausstellung mit sommerlichem Spaziergang am Wasserschloss – unter dem Titel „Masken auf Ovelgönne“. Die Ausstellung mit kulturellem Rahmenprogramm soll um 18 Uhr eröffnet werden.