Ein-Mann-„Hamlet“ an der Wassermühle

Bernd Lafrenz begeistert sein Publikum in Bergkirchen

Bad Oeynhausen (WB). Eine Tragödie in eine Komödie zu verwandeln, das gelingt Schauspieler Bernd Lafrenz spielerisch leicht. Der Freiburger hat den Klassiker „Hamlet“ von William Shakespeare als Ein-Personen-Stück an der Wassermühle in Bergkirchen gezeigt. Die Open-Air-Theateraufführung fand auf Initiative von Mühlenbesitzer Rüdiger Haupt bei bestem Sonnenschein statt.