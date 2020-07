Therme: keine Öffnung in Sicht

Aus Sicht des privatwirtschaftlich und im laufenden Betrieb „ohne Zuschüsse“ geführten Unternehmens erneuert Nolte eine bereits in der Vergangenheit wiederholt getätigte Aussage: „Der Betrieb, die Wiedereröffnung, muss sich für uns rechnen.“ Er verweist in diesem Zusammenhang zudem darauf, dass auch eine Teilöffnung, beispielsweise des Bali Health-Club, aus Sicht des Unternehmens nicht sinnvoll sei, „weil alle Einheiten das Hauses miteinander vernetzt sind, so beispielsweise auch mit der Sauna.“

Teile der Besucher eher zurückhaltend

Das wirtschaftliche Risiko einer Wiedereröffnung müsse für die Therme kalkulierbar sein und bleiben. Erschwerend komme hinzu, dass sich Anforderungen mit Blick auf den Schutz der Mitarbeiter und der Gäste auf Grundlage der Corona-Schutzverordnungen schnell ändern könnten. Nolte: „Wir wollen ja nicht nach ein paar Wochen wieder schließen oder dazu gezwungen sein.“ Allein das Hochfahren des Betriebes mit den dafür zu treffenden technischen Maßnahmen sei ein Kostenfaktor, den man beachten müsse. Nicht außer Acht lassen dürfe man auch die Tatsache, dass die Gäste nicht in der Zahl wie vor der Corona-Krise kommen würden. Nolte: „Freizeitanlagen wie die Bali-Therme verzeichnen aktuell zwischen 30 und 50 Prozent weniger Gäste als vor Krise. Teile der Besucher sind vorsichtig und eher zurückhaltend.“ Das Unternehmen habe in Folge der Corona-Krise mit der damit einhergehenden und Mitte März verfügten Schließung Einnahmeverluste. Entsprechend wolle man sicher sein, durch eine Wiedereröffnung kein weiteres Risiko einzugehen.

„Die Leute wollen wieder ihren Sport machen. Das kann ich sehr gut verstehen“, führt Cornelius Nolte weiter aus. Ihm selbst gehe es nicht anders, habe er doch selbst zuvor den Saunabetrieb der Therme ein bis zwei Mal in der Woche genutzt. Ein Vergleich der Bali-Therme als privates Unternehmen mit Bädern, die von einer Kommune geführt und möglicherweise gefördert würden, sei nur schwer möglich.

Noch keine Abstimmung mit Amt

Zwischenzeitlich habe die Therme Überlegungen angestellt, wie ein Konzept für eine Wiedereröffnung aussehen könnte. Bislang habe man sich aus den beschriebenen Gründen aber dagegen entschieden, dies beim zuständigen Gesundheitsamt des Kreises zur Prüfung und Genehmigung einzureichen. So könne aktuell auch kein Termin für eine Wiedereröffnung genannt werden.

Georg Busse, Erster Beigeordneter der Stadt, sagte am Freitag: „Bürgermeister Achim Wilmsmeier ist regelmäßig mit der Geschäftsführung der Therme im Gespräch.“ Da das Unternehmen privatwirtschaftlich geführt werde, müsse man aber die unternehmerische Entscheidung akzeptieren. Busse: „Wir als Stadt bedauern es natürlich, dass die Therme nicht geöffnet ist.“

Die Mitarbeiter der Bali-Therme, etwa 180, befinden sich bis auf wenige Ausnahmen derzeit weiter in Kurzarbeit.

So sieht es der Stadtsportverband

Der Stadtsportverband (SSV) fordert eine rasche Öffnung der Bali-Therme mit einem Hygienekonzept. Dies hat der Vorsitzende Hans Milberg unterstrichen: „Bekanntlich soll ein Besuch in einer Therme Balsam für Körper und Seele sein. Ob im Wasser, in der Sauna, im Fitness- oder Wellnessbereich. Dabei gibt es ausreichend Möglichkeiten zur Entspannung.“

Aufgrund der Pandemie hätten viele Thermen und Wellness-Anlagen vorübergehend schließen müssen. Mit "vorübergehend" habe am 15. März auch die Bali-Therme die Schließung aller Abteilungen überschrieben. Weiter habe sie erklärt: „Unser oberstes Ziel ist es, unser Haus so schnell wie möglich wieder zu öffnen." Fast vier Monate seien seitdem vergangen. Milberg: „Nicht nur in der augenblicklichen Urlaubszeit werden im Umgang mit der Schließung viele Fragen aufgeworfen.

So würden sich weit mehr als 1.000 Stammgäste, wie die aus dem Health-Club oder dem Rehasport-Bereich, fragen: „Wann endlich steht die Therme wieder zur Verfügung?“ Es werde dann von dort nur auf die aktuelle Lage verwiesen. Milberg verweist auf in der näheren und weiteren Umgebung wieder geöffneten Thermen und Bäder. Dies werfe die Frage nach dem Warum vor Ort auf. „Dank weitreichender Lockerungen, die Stück für Stück in Kraft getreten sind, dürfen Hallenbäder, aber auch Thermen mit Saunen in anderen Städten und Gemeinden wie in Bad Rothenfelde, Bad Lippspringe Bad Driburg, Bad Salzuflen, Herford oder Bad Nenndorf wieder öffnen.“

Sie hätten auf Grundlage mit den Gesundheitsämtern abgestimmter Hygienekonzepte wieder geöffnet, „wobei bestimmte Regeln beachtet werden, um eine reibungslose und dauerhafte Öffnung zu gewährleisten“, sagt Milberg. Das müsse auch in Bad Oeynhausen möglich sein.