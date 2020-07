Draußen sein und loslassen

Der einfachste Weg, in den meditativen Zustand zu gelangen, ist das Zuhören: die Augen schließen, Klänge wahrnehmen, ohne sie zu beurteilen. Wer es sich erlaubt, einfach auf den Rhythmus der Welt zu achten, kann sich von alltäglichen Sorgen ohne Mühe lösen. „Die klassische Meditation ist nach innen gerichtet. Beim Waldbaden richten wir unsere Sinne nach außen”, sagt Katharina Hinze und nimmt die Zweige einer Tanne in ihre Hand. Der Baum, den sie für die nächste Übung ausgewählt hat, steht in der Nähe des Museumshofes, am Wegesrand. Seine Wurzeln reichen tief in das Erdreich hinein. In den vergangenen Jahrzehnten hat er seine Krone weit in den Himmel gestreckt. Könnte er sprechen, hätte er viel zu erzählen. Wer Katharina Hinze beim Waldbaden begleitet, macht es ihr nach.

Waldbaden wie in Fernost

Die Zweige dieser alten Tanne wiegen sich sanft im Wind. In der Hand fühlen sie sich mit ihren tiefgrünen Nadeln erstaunlich weich an. „Sieh genau hin. Sind die Zweige gleichmäßig.? Wie sind die Nadeln angeordnet? Was für Farben siehst du?”, fragt Katharina Hinze und streichelt mit ihren Händen über das Grün.

In den zwei bis vier Stunden eines Waldbades spricht sie die Teilnehmer mit „Du“ an, wenn sie damit einverstanden sind. Die Zeit im Wald ist eine Auszeit, fern des stressigen Alltags, nahe am eigenen Selbst, als Teil einer Gemeinschaft. Der Aufbau der Zweige sieht auf den ersten Blick zufällig aus. Doch die geometrischen Formen scheinen einem Muster zu folgen, das sich auf den ersten Blick nicht erschließt.

Die Nadeln stehen in saftigem Grün. Die dünnen Äste leuchten Gelb sobald die Sonne darauf scheint. „Jetzt drehe die Zweige in deiner Hand um”, sagt Katharina Hinze und für einen Augenblick fühlt es sich so an, als ob der Baum seine Hand zum Gruße ausstreckt. Das Waldbaden kommt ursprünglich aus Deutschland. In Japan und Korea hat es sich etabliert. Ein japanischer Forstwissenschaftler brachte es in die beiden asiatischen Länder, in denen das „Shinrin Yoku” als Gesundheitsprävention von den Krankenkassen anerkannt wird. „Dabei geht es darum, das eigene Bewusstsein zur Ruhe zu bringen”, sagt Hinze.

Loslassen ist das A und O

Der Alltag biete viele Möglichkeiten, sich Sorgen zu machen, sich aufzuregen oder ständig über etwas nachzudenken. Ärger würde nichts daran ändern, ob wir im Stau stehen, der Vorgesetzte uns sprechen will oder die Nachrichten im Fernsehen Schauergeschichten erzählen. Das raube nur Kraft „Was wir ändern können, ist der Umgang mit dem, was uns widerfährt”, sagt Katharina Hinze.

Mit Abstand sei es möglich, in komplizierten Situation ruhig zu bleiben und mit Herausforderungen umzugehen. Ein Tunnelblick verwehre oft Lösungen, die außerhalb eines Problems liegen. Das Waldbaden helfe dabei abzuschalten, zu sich zu kommen und das Leben aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. „Alles ist im Wandel. Wenn wir loslassen, können wir uns neuen Möglichkeiten öffnen”, sagt Katharina Hinze.

Die 58-Jährige will Menschen helfen, sich wieder mit der Natur und der eigenen Natürlichkeit zu verbinden. Wer inne halten, achtsam wahrnehmen und staunen will, kann auch die Website von Katharina Hinze besuchen (www.katharinahinze.de).