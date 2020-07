Nach vier Monaten gibt’s wieder Kultur

Bad Oeynhausen/Löhne (WB). Der Kultursommer auf der Naturbühne der Aqua Magica ist eröffnet. „Ich freue mich, dass wir endlich wieder Besucher zu einer Kulturveranstaltung begrüßen können“, sagte Dirk Hinke, Leiter des Kulturbüros Löhne, am Samstagabend zu Beginn des ersten von zwei Durchgängen mit dem Duo Diagonal und dem Comedian Helmut Sanftenschneider. Vier Monate liege die letzte Veranstaltung des Kulturbüros zurück: die Eröffnung einer Ausstellung in der Löhner Werretalhalle am 12. März.

Von Malte Samtenschnieder