Immer mehr Fans auf Youtube

Bad Oeynhausen (WB). An den letzten normalen Arbeitstag mit dem Staatsbad-Orchester vor der Corona-Zwangspause erinnert sich Leiterin Denise Gruber noch genau. „Das war am Mittwoch, 11. März. Morgens hatten wir eine Probe für ein Projekt mit Schülern, nachmittags ein Kurkonzert in der Wandelhalle und abends noch ein weiteres Konzert in der Berolina-Klinik. Den ganzen Tag hat zufällig ein TV-Team für das Regionalfernsehen begleitet.“

Von Malte Samtenschnieder