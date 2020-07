Parkgebühren per Smartphone begleichen

Bad Oeynhausen (WB). Vorbei scheinen die Zeiten zu sein, in denen man am Parkschein-Automaten noch das passende Kleingeld brauchte. Wer mit dem Auto in die Stadt fährt, kann seinen Parkschein jetzt auch mit dem Smartphone buchen und bezahlen. Das neue System haben nun Vertreter der Stadt und der Stadtwerke (SBO) gemeinsam mit dem Betreiber „EasyPark“ vorgestellt.