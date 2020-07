Stillstand: keine Komödie gleich keine „Kohle“

Der Keller des Gemeindehauses in Werste ist Requisitenkammer, Kostümfundus – und aktuell auch Lager für Kaffee und Süßwaren. „Das hatten wir alles schon eingekauft für die Verköstigung nach den Aufführungen“, sagt Claudia Gamon. Im April sollte nämlich „Liebe auf Umwegen“ auf die Bühne kommen, als Nachfolger des Vorjahreserfolgs „Sophies Erben“. Ein „Brüller“, wie Franziska Sieker versichert, ein Lustspiele par excellence, bei dem die Mitwirkenden sich bei den ersten Proben schon köstlich amüsiert haben. „Wir haben einfach großen Spaß daran, die Leute zum Lachen zu bringen“, beschreibt Hella Witscher die Motivation der Truppe. Klar, das geht nur, wenn man selber gerne lacht.

Keine Einnahmen seit Monaten

Sowas kommt auch gut an. „Unser Haus ist immer voll“, sagt Hella Witscher selbstbewusst. Die vier traditionellen Aufführungen im Frühjahr mit bis zu 600 Zuschauern bringen Einnahmen bis in den fünfstelligen Bereich, das Catering durch Freunde und Familie eingerechnet. „Dieses Geld brauchen wir auch. Denn wir müssen fürs nächste Jahr wieder Rechte an einem neuen Stück kaufen, Textbücher anschaffen und Aufführungsgebühren bezahlen“, erläutert Witscher, die mit diesen Abläufen seit dem Gründungsjahr vertraut ist.

Außerdem müssten Materialien für Requisiten und Kostüme her. „Die Herstellung machen wir in Eigenleistung, das ist am günstigsten“, fügt sie hinzu. Bleibt noch die Miete für die Räumlichkeiten, die nach dem Umzug aus Wulferdingsen nun in Werste gefunden wurden. „Alles in allem ein Rechenexempel: „Was reinkommt, muss im nächsten Jahr wieder ausgegeben werden“, sagt Claudia Gamon.

Doch in diesem Jahr war alles anders. Zumindest von März an. Denn seit dem Lockdown durfte es keine Proben mehr geben, erst recht keine Aufführungen. „Unsere Zuschauer haben aber die Möglichkeit, die gekauften Tickets gegen Gutscheine einzutauschen“, stellt Hella Witscher klar. Lange wurde nach einer praktikablen Lösung gesucht. „Wir waren selber mit der ganzen Situation überfordert“, gesteht sie. „Aber viele haben auch gesagt: Behaltet das Geld, es ist eine Spende für Euren Einsatz“, fügt sie hinzu.

2020 „traurigstes Jahr“

Das freut die Truppe. Die bis zu zwölf ehrenamtlichen Ensemble-Mitglieder der Newcomers, einem Ableger der Laienspielgruppe des CVJM Bergkirchen, sind im Alter von 17 bis 46 Jahren. Die Freude am Rollenspiel, der Nervenkitzel auf der Bühne, die Atmosphäre, wenn die Gags punkten, all das findet auch Dorian Kownatzki großartig. Im dritten Jahr ist er dabei, liebt das Unmittelbare am Laientheater und den direkten Draht ins Publikum.

„Aber so traurig wie 2020 war es noch nie“, bedauert er. Die soziale Distanz habe dem Team zu schaffen gemacht, klagt auch Claudia Gamon. „Da wird einem klar, dass es nicht selbstverständlich ist, wenn wir untereinander und mit dem Publikum Erinnerungen schaffen und tolle Momente haben“. Gänsehautmomente nennt sie das.

Ob es die im nächsten Jahr wieder geben wird, ist noch offen. Keine Einnahmen, keine Planung. Leider hat bisher noch kein „Großsponsor“ dem Ensemble finanziell unter die Arme gegriffen. Doch Hella Witscher will nicht aufgeben: „Es gibt Leute, die sagen, wir sind eine ‚Instanz‘ in der Laienspielszene. Nicht nur, weil es uns schon so lange gibt. Sondern auch, weil wir es schaffen, die Herzen der Zuschauer zu erreichen“. Das soll auch in Zukunft so bleiben, da sind sich die Mitspieler einig – Corona hin oder her.

