A2: Abfahrt nach Vlotho gesperrt

Parallel finden Verkehrssicherungsarbeiten auf der BAB 30 statt. Von kommenden Mittwoch, 22. Juli, an kommt es zu weiteren Verkehrsbehinderungen auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund. Dann werden vorbereitende Arbeiten, wie das Herstellen von Mittelstreifenüberfahrten, vom Landesbetrieb durchgeführt. Dafür muss auch in Fahrtrichtung Hannover die linke Spur mittels einer Tagesabsicherung täglich zwischen 8 Uhr und 17 Uhr gesperrt werden. Zu diesen Zeiten stehen in Fahrtrichtung Hannover dann nur zwei Fahrspuren zur Verfügung.

Die vorbereitenden Arbeiten dauern laut Landesbetrieb eine Woche. Danach stehen dem Verkehr in jeder Fahrtrichtung drei eingeengte Fahrstreifen zur Verfügung. Am Autobahnkreuz Bad Oeynhausen ist dann eine weitere Sperrung geplant. Die Verbindung von der B 514 aus Vlotho kommend auf die A2 nach Hannover muss für die Arbeiten gesperrt werden. Für beide Sperrungen sind Umleitungen eingerichtet.

Radweg bleibt nutzbar

Der Weserradweg bleibt laut Landesbetrieb während der gesamten Bauzeit nutzbar. In der letzten Bauphase, die für November geplant ist, müssen Radfahrer aufgrund von beengten Verhältnissen im Bereich der Fahrbahnübergänge zur Weserstrombrücke absteigen und schieben.

Wie diese Zeitung berichtete, erhält die Weserflutbrücke neue Fahrbahnübergangskonstruktionen aus Stahl und zusätzlich Polyflexfahrbahnübergangskonstruktionen, insgesamt 12 Übergangskonstruktionen. Zudem werden an der Weserflutbrücke umfangreiche Betoninstandsetzungs- sowie Betonerneuerungsarbeiten im Bereich der neuen Fahrbahnübergänge durchgeführt.

An der Weserstrombrücke werden alle vier Fahrbahnübergänge (Zwei je Fahrtrichtung) auf beiden Fahrtrichtungen generalüberholt und mit neuen Konstruktionsteilen versehen. Zum Abschluss der Arbeiten werden die Schutzplankenbänder geschlossen und die gesamte Verkehrssicherung abgebaut. Straßen.NRW investiert hier 2,3 Millionen Euro aus Bundesmitteln.