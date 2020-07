Farbenfroh und nützlich

Bad Oeynhausen (WB). Es blüht, summt und brummt zurzeit prächtig entlang der Felder. Alle möglichen Insekten tummeln sich in den speziell für sie ausgesäten bunten Blühstreifen entlang der heimischen Äcker. „BIühendes Band durch Bauernhand 2.0” heißt die Aktion der Landwirte in Westfalen-Lippe, die in diesem Jahr zum zweiten Mal flächendeckend durchgeführt wird.

Von Natalie Lydia Meyer