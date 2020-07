Comedy trifft Jonglage

Darüber, dass endlich wieder Kulturveranstaltungen ausgerichtet werden dürfen, freut sich nicht nur das Publikum, auch die Künstler sind glücklich, nach der Corona-Zwangspause endlich wieder live spielen zu dürfen. „Es war eine unendlich lange Pause“, klagen Michael Liermann und Michael Braun, alias Mike & Mike von „Opus Furore“. Auch wenn die Künstler so dynamisch wirken, als hätten sie sich die Energie der letzten Monate für diesen einen Auftritt aufgespart, müssen sie ihr Publikum auf den Boden der Tatsachen zurückholen: „Wir Jongleure haben 20 Monate nichts gemacht“, sagt Mike.

„Acht Männer, zwei Keulen“

Tief gestapelt, hoch gewonnen – pardon: geworfen, könnte man zu dieser Übertreibung sagen. Denn was folgt, ist ein erstes Appetithäppchen an beeindruckender Jonglage, das „Opus Furore“ mit Comedy würzen und mit nostalgischer Musik garnieren. Begeistert applaudieren die Besucher bei der Showeinlage, die das Duo mit dem dramatischen Titel „Acht Männer, zwei Keulen“ beschreibt. „So, jetzt habt ihr sämtliche Höhepunkte gesehen“, sagt Mike trocken. Nur ein Spaß, denn beim Auftritt im Stil der goldenen 1920er-Jahre reiht sich eine Glanznummer an die nächste. Für ihren nächsten Clou brauchen die Zwei Verstärkung aus dem Publikum – ein Vater wird gesucht. „Denn nach der Nummer wird die Person vermutlich nie wieder Vater“, scherzt Mike. „Den ersten Schlauen im Publikum dämmert es vermutlich schon jetzt im Oberstübchen“, ergänzt Mike verschwörerisch und zückt mehrere Dolche. Einen Freiwilligen finden sie im dreifachen Familienvater Hans. Er soll sich breitbeinig auf zwei Hocker stellen, damit die Künstler die Messer durch seine Beine hindurchwerfen können. Zum Schutz bekommt der Statist ein Gummihuhn in die Hand gedrückt. Zur großen Erleichterung aller gelingt auch dieser gewagte Trick.

„Mademoiselle Hollandaise“

Aber „Opus Furore“ können nicht nur mit scharfen Gegenständen werfen – auch vor Feuer machen die Künstler nicht Halt. Dafür benötigen die beiden ihre bezaubernde Assistentin „Mademoiselle Hollandaise“, die sie in einem Herrn aus dem Publikum finden. Mit einer geballter Ladung Charme gelingt es dem Duo, ihren Auserwählten auf die Bühne zu holen. „Applaus für die Schönheit“, ruft Mike und setzt dem Besucher die Krone auf. „Wir werden nun das Leben unserer Mademoiselle für eure Unterhaltung riskieren“, kündigt Mike an. Für den Showfaktor schwingen sich die Artisten auf die Hochräder und greifen zu den Fackeln, um sich die sechs „Flammen des Todes“ über dem Kopf der Mademoiselle zuzuwerfen – Applaus brandet auf.

Enthüllungstanz mit Kleiderwechsel

Wer denkt, diese Nummer sei nicht mehr zu toppen, liegt falsch. Mit einer großen Geste kündigt Mike das „erotische Highlight des Tages“ an – ein Enthüllungstanz mit Kleiderwechsel. Statt Keulen, Fackeln oder Messern fliegen Schuhe, Hemd und Hose durch die Luft. Mit diesem krönenden Abschluss endet ein Abend voll beeindruckender Jonglage, Artistik, spannenden Showeinlagen und toller Unterhaltung, die für viele Lacher gesorgt hat.

Terminvorschau

Das nächste Sommertheater auf der Aqua Magica ist am Samstag, 15. August. Die erste Vorstellung beginnt um 17.30 Uhr, die zweite um 20 Uhr. Zu Gast ist das „Sauresani Comedy Varieté – eine fröhliche Mischung aus Clownerie, Jonglage, Zauberparodie und Akrobatik“. Karten gibt es im Vorverkauf im Kulturbüro Löhne und an der Abendkasse.