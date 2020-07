Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte ein 57-jähriger Skoda-Fahrer aus Bad Oeynhausen gegen 15.40 Uhr die Mindener Straße in Richtung Löhne befahren. Er wollte an der Ampelanlage nach links in die Steinstraße abbiegen. Während des Abbiegemanövers kam es zur Kollision mit dem 60-jährigen Motorradfahrer aus dem Emsland, der zeitgleich auf der Mindener Straße in Richtung der Autobahn 2 unterwegs war.

Dabei prallte das Motorrad im Kreuzungsbereich gegen die Beifahrertür des Autos, so dass der Biker durch die Wucht des Zusammenstoßes über den Skoda hinweg geschleudert wurde. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, brachten den 60-Jährigen ins Krankenhaus Bad Oeynhausen. Der Autofahrer blieb unverletzt.