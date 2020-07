Bad Oeynhausen (WB). Am Mittwoch ist in Bad Oeynhausen eine Seniorin von einem Unbekannten bestohlen und verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Als die ältere Dame gegen 13.15 Uhr von einem Einkauf nach Hause kam, befand sich ein Unbekannter an ihrem Grundstück an der Portastraße.

Von Westfalen-Blatt