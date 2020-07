„Es tönen die Lieder” – derzeit leider nicht

Die Gast-Künstler sind jedoch bereits verpflichtet, bezahlt werden müssten sie auch. Genau wie der Star-Tenor Almanza, der für das Frühlingskonzert engagiert war – bis Corona dazwischenkam. Doch dem Quartettverein schwinden die Mittel: keine Konzerte, keine Einkünfte. „Lange können wir das nicht durchhalten. Wenn wir das Defizit in 2021 nicht aufholen, wird es eng“, sagt Klaus Mueller-Zahlmann, der in der Nachfolge von Günter Wittig dem Gesangverein vorsteht. Mit verschränkten Armen und ernstem Blick sitzen die beiden Sänger am Tisch und diskutieren die aktuellen Herausforderungen. Denn bei allem Respekt für die Schutzauflagen, sie schweben doch wie ein Damoklesschwert über dem Kernanliegen der Chorgemeinschaft: Gemeinsam Singen heißt Freude haben und Freude bereiten.

Im Fernsehen aufgetreten

Man spürt den Stolz in seiner Stimme, wenn Wittig über den „besonderen Beitrag zur Lokalkultur“ spricht. „Wir haben den Namen von Bad Oeynhausen nach Rom und Malta getragen, wir waren im Fernsehen. Mit Operetten und Schlagern, deutschem und internationalem Repertoire, mit kirchlichem und weltlichem Liedgut. Wir haben die kulturelle Vielfalt in der Kurstadt maßgeblich mitgestaltet“, sagt der langjährige Vorsitzende selbstbewusst.

Alle Termine abgesagt

Doch aktuell ist alles abgesagt. Keine Konzerte, monatelang keine Proben. Erst ab Ende Juni haben sich die Bestimmungen gelockert. Also trafen sich die 48 Aktiven im „virtuellen Raum“ des Internets. „War aber nicht für jeden das Richtige“, räumt Wittig ein. Denn die Altersspanne der Sänger reicht von 27 bis in die 80er Jahre – auch wenn im Vorjahr zehn neue, junge Stimmen hinzugekommen sind. Was tun die Sänger, um dennoch in Verbindung zu bleiben? „Wir telefonieren viel. Das stützt den Zusammenhalt“, sagt Mueller- Zahlmann. Aber gleichermaßen weiß er: „Die Lebendigkeit unserer Leistung lebt vom Miteinander. Und das kann man nicht digitalisieren“. Ein Verlust von Lebensqualität sei das, ist der ehemalige Bürgermeister überzeugt, der den Chor vor seiner aktiven Mitgliedschaft aus der „politischen Vogelperspektive“ erlebt hat. „Selbst zu Kriegszeiten hat der Quartettverein gesungen“, sagt Wittig. Und er legt nach: „Singen nährt die Seele und macht frei. Wenn das im großen Stil ‚verboten‘ ist, verkümmern die Menschen“. Ein Alltag voller „Kopfarbeit“, eine durchgetaktete Gesellschaft brauche „Atempausen“, meint Wittig, der auf mehr als 30 Jahre Vereinsleben zurückblickt. „Vielen Menschen können wir Halt geben durch dieses schöne Hobby“, erklärt er. Auch das Stärkende der Gemeinschaft durch langjährige Zugehörigkeit erlebt Günter Wittig als Pluspunkt.

Auf bessere Zeiten hoffen

„Wir möchten weiter ein Kulturangebot für Bad Oeynhausen bleiben“, stellt er klar. Und er wünscht sich, dass die Stadt und ihre Bürger den Mehrwert erkennen und stützen. Das sieht Klaus Mueller- Zahlmann genauso: „Wir sind alle ehrenamtlich engagiert. Keiner verlangt etwas, schon gar kein Geld. Aber wir bekommen trotzdem reichen Lohn für den Einsatz: Freude, Dankbarkeit, Sinn.“ Darum heißt es jetzt durchhalten, vertrauen, auf bessere Zeiten hoffen. Denn was seit 130 Jahren besteht, darf durch Corona nicht ausgelöscht werden.

