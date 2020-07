Elektronische Patientenakte in Hauptrolle

Das Gesundheitssystem in Deutschland sei „weltweit eines der besten“, bekräftigte Maria Klein-Schmeink. Doch vieles laufe immer noch zu langsam. Erst „wenn Not da ist, kommt Bewegung ins System“, betonte sie. So sei die Corona-App „datenschutzrechtlich auf hohem Niveau“ entwickelt worden.

Auch 90 Prozent aller Testlabore seien nun über den erforderlichen Barcode mit der App vernetzt. Allerdings sei es immer noch nicht möglich, bei Nutzung der Anwendung über das Internet unabhängig von ausländischen Anbietern „in die Breite zu kommen“.

Im Jahr 2004 habe die rot-grüne Bundesregierung die elektronische Patientenakte auf den Weg gebracht, doch erst ab kommendem Jahr werde diese von jeder Krankenkasse angeboten. Sie sei aber „das Kernstück der Digitalisierung im Gesundheitswesen“, bekräftigte Klein-Schmeink.

Hohe Akzeptanz in Bevölkerung

Datenschutz sei enorm wichtig, schließlich gehe es „um unglaublich sensible Daten, die persönlichsten, die ich habe“, sagte die Politikerin. Doch die Akzeptanz für derartige Anwendungen sei in der Bevölkerung hoch.

Über Videoschalten innerhalb eines Versorgungsverbundes „hochspezifisches Wissen“ von Experten auch zu Patienten „im ländlichen Raum zu bringen“, bleibe aber nach wie vor „ein dickes Thema“, damit Ratsuchende „selbst in kleinen Orten auf sehr gutem Niveau“ versorgt sind.

Eine wesentliche Rolle spiele dabei die elektronische Patientenakte, wenn sie der Experte mit Einwilligung des Patienten zuvor einsehen könne. Auch in der „Langzeitforschung auf Grundlage solcher Daten könnten wir sehr viel besser werden“, um große Volkskrankheiten fundierter zu verstehen „und seltenere Erkrankungen besser zu erforschen“. Dies stoße auch in der Bevölkerung auf breite Zustimmung.

Um Behandlungswege in Zukunft abseits von Wartezeiten in den Praxen zu vereinfachen, „brauchen wir gute Netze“, bekräftigte Landratskandidat Siegfried Gutsche den erforderlichen Breitbandausbau. Auch dem „Drehtüreffekt“ könne man über die Kommunikation im Internet mit Hilfe elektronischer Patientenakten wirksam begegnen, um zu verhindern, dass ein Patient aus einer Behandlung entlassen, „aber schlecht nachversorgt wird“.

Nicht ausreichend Nachwuchs

Vor allem „Nachwuchs wird fehlen“, lautete Gutsches Prognose, unter anderem auch bei Pflegekräften im ländlichen Raum, „da muss uns die IT unterstützen“.

Digitalisierung in der Medizin bringe auch für den bedeutenden Gesundheitsstandort Kurstadt „viele Möglichkeiten“, betonte Volker Brand. Die „Telemedizin hat sich Bahn gebrochen.“ Schutz persönlicher Daten bei allen Anwendungen bleibe aber oberstes Gebot. „Ein Datenleck im Gesundheitswesen ist ein Gau“ und müsse unbedingt verhindert werden, stellte er klar. Für den Betroffenen könne dies sonst Folgen haben, „die jahrzehntelang ein Leben überschatten“.

Nicht nur in der Behandlung von Krankheiten, sondern auch in der Gesundheitsvorsorge könne die Digitalisierung medizinische Angebote entscheidend voranbringen, sagte Siegfried Gutsche. „Die Prävention ist zu wenig thematisiert worden.“ Und so könnten auch vor Ort lokale Netzwerke zwischen ärztlichen Dienstleistern über Kureinrichtungen oder Rehazentren bis hin zu Sportvereinen entstehen, um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung weiter zu optimieren.

Vor allem auf die Aufgeschlossenheit des einzelnen Mediziners komme es dabei an, um neue Entwicklungen zu etablieren, stellten anschließend mehrere Diskussionsteilnehmer in Hinblick auf die Kurstadt fest. Da koche mancher „noch sein eigenes Süppchen“, bemerkte ein Besucher. Seine Meinung bestätigte ein weiterer Teilnehmer mit einem Beispiel. So müsse man für ein einfaches Rezept oft noch persönlich in einer Praxis erscheinen, weil es nicht online zugestellt werde.