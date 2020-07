Stadt übernimmt vier Auszubildende

„Uns ist es wichtig, den Auszubildenden auch eine Perspektive zu geben und sie nach bestandener Ausbildung zu übernehmen“, sagte Bürgermeister Achim Wilmsmeier bei einem Treffen mit den nun ehemaligen Auszubildenden, bei dem er die Glückwünsche der gesamten Verwaltung übermittelte. Dabei ging es auch um einen Rückblick auf die Ausbildung. Nina Hanke zog ein durchweg positives Fazit aus ihrer Zeit auf der Wache der Feuerwehr. Auch ihr Kollege Jonas Preuß konnte dem nur zustimmen: „Anfangs war es zwar etwas holprig, weil es eine ganz neue Ausbildung war und sich alles erst finden musste“, aber zuletzt auch durch die Umstrukturierungen auf der Wache sei es eine sehr dichte und gute Ausbildung gewesen.

Arbeitsplatz Bürgerbüro

Das sieht auch Marco Knefelkamp als Praxisanleiter bei der Rettungswache so: „Durch die festen Wacheinheiten hatte ich zum Beispiel immer wieder Dienst zusammen mit Jonas und da konnten wir die Fahrten nach den Einsätzen auch gleich zur Nachbesprechung nutzen.“

Victoria Meyer arbeitet seit dem Ende ihrer Prüfungen bereits im Bürgerbüro und sieht sich damit genau dort, wo sie hinmöchte. „Die Aufgaben dort sind sehr breit gefächert, und man hat viele Kontakte zu den Bürgerinnen und Bürgern, das mag ich“, sagte sie im Gespräch mit dem Bürgermeister.

Im Team der Finanzen

Laura Verhey unterstützt das Team der Finanzen und folgt damit auch ihrer persönlichen Neigung. „Ich habe vor Zahlen keine Angst, daher habe ich mich auch schon während der Ausbildungsstation in der Finanzbuchhaltung sehr wohl gefühlt.“

Im Gespräch mit dem Bürgermeister und Andreas Unverfärth, der in der Verwaltung für die Ausbildung zuständig ist, blickten die Absolventen auch auf die letzten Ausbildungswochen zurück, die durch Corona anders verlaufen sind als geplant. „Wir waren gerade in die Prüfungsvorbereitung eingestiegen, als Corona kam“; sagt Victoria Meyer, „aber unser Berufskolleg hat sehr schnell auf Distanzlernen umgestellt, und wir haben online per Video Beispielfälle bekommen, so dass wir uns gut auf die praktische Prüfung vorbereiten konnten.

Digitale Lerneinheiten

„Bei den Notfallsanitätern ist es so, dass es künftig digitale Lerneinheiten gibt, die bei uns aber noch nicht angewandt wurden“, beschreibt Jonas Preuss die Corona-Zeit in seiner Prüfungsphase. Und ohnehin ließen sich die praktischen Teile des Lernens und der Prüfung am Ende auch nicht wirklich digital umsetzen.

Bürgermeister Achim Wilmsmeier überreichte den Absolventen Blumen und kleine Präsente und lobte ihre guten Resultate. Bei dem Treffen war auch Valeria Usatschov von der Jugend- und Auszubildendenvertretung dabei. Auch sie ist in der Ausbildung in der Verwaltung. Als duale Bachelor-Studentin muss sie allerdings noch ein paar Wochen auf ihre Prüfungsergebnisse warten.