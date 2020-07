Noch vor deren Eintreffen hatte sich der Mann allerdings aus dem Geschäft entfernt und war als Beifahrer in einem Auto davon gefahren. Wenig später entdeckte eine Streife den gesuchten Opel auf der Volmerdingsener Straße in Bad Oeynhausen.

Keine Quittungen für Alkoholflaschen

Daraufhin stoppten die Beamten den Wagen und kon­trollierten die Insassen. Bei ihnen handelte es sich um zwei polizeibekannte Männer (41 und 43). Auch fanden die Beamten im Fahrzeug mehrere original verschlossene Alkoholflaschen, zu denen die Insassen keine Quittungen hatten. Deshalb wurden sie ins Mindener Polizeigewahrsam gebracht.

Sicherheitsleistung gezahlt

Nach Bezahlung einer Sicherheitsleistung konnte der 41-Jährige in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Wache am Donnerstagabend wieder verlassen. Ähnliches galt am Freitagvormittag nach Einbehalt des Reisepasses in Absprache mit der Ausländerbehörde für seinen Begleiter.