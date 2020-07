Sebastian Beyer hat schon sechs Wahlen in Bad Oeynhausen organisiert, die nächste ist coronabedingt speziell

Bad Oeynhausen(WB). Sebastian Beyer ist Wahlmanager der Stadt Bad Oeynhausen. Der 44-Jährige hat bereits sechs Wahltermine in der Kurstadt organisiert. Am 13. September steht die Kommunalwahl an. Für den Verwaltungsmitarbeiter ist dieser Termin die verflixte Sieben. Denn coronabedingt muss er viel mehr Details beachten, als das bei den zurückliegenden Wahlen der Fall war.