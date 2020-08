Bad Oeynhausen-Werste (WB). In einem Pferdestall in Bad Oeynhausen-Werste ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand der Stall gegen 3.10 Uhr im Vollbrand. Menschen wurden nicht verletzt, sieben Pferde verendeten in den Flammen.

Von Christian Müller