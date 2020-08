Nach Feuer in Pferdestall: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Sieben Tiere starben bei Brand in Bad Oeynhausen – Polizei sucht Zeugen – mit Video

Bad Oeynhausen (WB). Nach einem Stallbrand mit hohem Sachschaden in der Jahnstraße in Bad Oeynhausen , bei dem in der Nacht zu Freitag insgesamt sieben Pferde verendet sind, geht die Polizei nach derzeitigen Ermittlungen von Brandstiftung aus.