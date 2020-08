Schon 200 Gäste zu neuen Führungen begrüßt

„Für die beiden Kampagnen ‚Sommer in deiner Stadt‘ und ‚Urlaub in Bad Oeynhausen‘ haben wir Rad-, Wander- und Walkingtouren, Sehenswürdigkeiten und viele Einkehrmöglichkeiten übersichtlich zusammengestellt. Darüber hinaus haben wir acht verschiedene Erlebnisführungen aufgelegt, die in diesem Monat mit knapp 200 Gästen gut angelaufen sind“, sagt Beate Krämer, Geschäftsführerin der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH.

Die Bestseller seien die Kräuterführung, die geführte Fahrradtour und Wandern und Singen. Aber auch die klassische Stadtführung sei bei Bad Oeynhausenern und den Gästen der Stadt gleichermaßen beliebt. „Hotelübernachtungen haben die Bad Oeynhausener bislang ausschließlich für Freunde und Familie gebucht“, betont Beate Krämer.

Besondere Vergünstigungen

Für Bad Oeynhausener und ihre Freunde, die eine Übernachtung in einem der Hotels buchen, heißt das: Vergünstigungen bei den Führungen und in der Salzgrotte (zwei für eins) zu erhalten, aber auch 20 Prozent im GOP, im Hochseilgarten, bei den Oldtimerbusfahrten am Samstagvormittag und beim Wolkenschieber, weitere Rabatte in der Boulderhalle, beim Lasertag und bei den Segway-Touren.

Auch inhabergeführte Geschäfte beteiligen sich an der Aktion und laden mit ihren Angeboten zum Entdecken ein. Entspannung und Wohlbefinden können die „Zu-Hause-Urlauber“ im typischen Solewannenbad im Badehaus II des Reha-Concept finden.

Alle Freizeitangebote sind laut Staatsbad GmbH auch außerhalb der Pauschale „Sommer in deiner Stadt“ buchbar. Mehr Informationen gibt es in der Tourist-Information, Haus des Gastes, im Kurpark, unter Telefon 05731/1300 und per E-Mail .

Eine Übernachtung für zwei

Zur Halbzeit der Aktion „Sommer in deiner Stadt“ verlost das WESTFALEN-BLATT in Kooperation mit der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH – wie schon zum Beginn – erneut eine Übernachtung für zwei Personen in einem an der Aktion beteiligten Hotel nach Wahl. Der Gewinn muss im Monat August eingelöst werden.

Mitmachen können alle Personen mit Wohnsitz in Bad Oeynhausen. Sie können den Gewinn aber an Freunde oder Familie weitergeben. Die Gewinner erhalten zudem ein Gutscheinheft, das ihnen Vergünstigungen bei den an der Aktion „Sommer in deiner Stadt“ beteiligten Partnern ermöglicht.

Sie haben Ihren Wohnsitz in Bad Oeynhausen und möchten gewinnen? Dann senden Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer sowie eine kurze Begründung, warum ausgerechnet Sie die Hotelübernachtung gewinnen sollten, per E-Mail an oeynhausen@westfalen-blatt.de. Einsendeschluss ist Dienstag, 4. August.

Der Gewinner wird unter allen vollständigen Einsendungen ausgelost und von der Redaktion benachrichtigt. Der Rechtsweg ist bei dieser Aktion ausgeschlossen.