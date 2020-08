Im Gespräch mit dieser Zeitung erklärte Andreas Meyer, Leiter der Regionalniederlassung OWL vom Baulastträger Landesbetrieb Straßen NRW, dass mit den Bauarbeiten frühestens im Frühjahr 2021 gestartet werde. „Uns fehlt die wassertechnische Genehmigung der Unteren Wasserbehörde des Kreises Minden-Lübbecke“, sagte er. Wann diese beim Landesbetrieb eintreffe, sei nicht abzusehen, da diese mit dem Vorhaben des Sielwehrumbaus zusammenhänge. „Bei der Genehmigung geht es um den tatsächlichen und künftig zu erwartenden Durchflussquerschnitt für die Flutmulde“, sagte Meyer.

Zudem hakt es am Grunderwerb für das neue Brückenbauwerk. „Dieser ist noch nicht abgeschlossen, die Gespräche sind aber positiv“, erklärte Meyer. Man befinde sich zudem in enger Absprache mit der Stadt, da diese um eine Verlegung des Vorhabens gebeten hatte. „Die Stadt hat uns gebeten, die Flutmulde nicht dann neu zu bauen, wenn gleichzeitig die Bahnbrücke an der Steinstraße erneuert werde“, berichtete Meyer. Die Stadt befürchte ein Verkehrschaos. Dies sehe der Niederlassungsleiter jedoch nicht.