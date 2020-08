Ein Vorgeschmack auf die Poetischen Quellen

„Dienstagsleser“ servieren am Museumshof Bad Oeynhausen Auszüge aus drei Werken

Bad Oeynhausen(WB). Nach einer viermonatigen Pause legen die „Dienstagsleser“ wieder los – nicht in der Stadtbücherei Bad Oeynhausen, sondern auf dem Museumshof. In petto haben die Vorleser Auszüge aus Werken der Autoren, die auch beim diesjährigen Internationalen Literaturfest Poetischen Quellen zu Gast sind. Bei der Veranstaltung „Dienstagsleser begegnen den Poetischen Quellen“ am Dienstag, 18. August, wird es von 19 Uhr eine kleinen Vorgeschmack auf das etablierte Literaturfest geben.