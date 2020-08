Parkhauspläne auf dem Tisch

Investor plant achtgeschossigen Anbau für das Hotel Königshof in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen (WB). In die Bemühungen zur Revitalisierung des Hotels Königshof kommt augenscheinlich Bewegung: Mit der Bauvoranfrage zum Umbau des Bestandsgebäudes und der Errichtung eines Parkhauses befasst sich der Ausschuss für Stadtentwicklung bei seiner Sitzung am Dienstag, 18. August, um 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums Süd.