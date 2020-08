Großalarm in der Innenstadt

Bad Oeynhausen (WB). Die Feuerwehr Bad Oeynhausen ist am Mittwochmittag zu einem Brand in der Innenstadt ausgerückt. Nahe der Christuskirche der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde standen zwei Tannen in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten durch ihr schnelles Handeln ein Übergreifen der Flammen auf die Kirche verhindern.