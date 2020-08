Sven Böker sitzt im Garten seines Elternhauses in Bad Oeynhausen.„Die Frage ist nicht, ob es weitergeht, sondern nur wann“, sagt der hauptberufliche Artist. Im März hat er zuletzt für drei Wochen gearbeitet an einem Engagement, das für mehrere Monate terminiert war. Danach war Schluss. Keine einzige Show, kein Festival, keine Tour. Alle Gala-Veranstaltungen im In- und Ausland abgesagt.

„Ich bin eigentlich gut vernetzt“, räumt der 29-Jährige ein. Nach 13 Jahren Erfahrung im Showgeschäft kennt er alle wichtigen Agenten in der Szene, hat Kontakte in die großen Locations.

Aber das Entertainment liege im Dornröschen-Schlaf, sagt Böker. „Schlimm ist nicht nur, dass wir Künstler aktuell keine Engagements haben. Tragisch ist, dass die Arbeitgeber nicht hinreichend gestützt werden“, fügt er nachdenklich hinzu.

Die Politik und die Gesellschaft, sie sieht Sven Böker in der gemeinsamen Verantwortung, „eine Kultur aufrecht zu erhalten, die es bereits seit dem Mittelalter gibt“, wie er sagt. „Kultur ist immer auch Bildung, nicht bloß Unterhaltung“, stellt er klar. Doch: „Leider haben wir die Kultur in eine elitäre Nische gedrängt: teuer und selektiv. Aber Kultur ist für jeden da, jeder sollte sie sich leisten können“, fordert Böker.

Festival beim Großmeister

Jetzt, wo die Artisten-Szene sich buchstäblich im freien Fall befindet, wo weder Versicherungen noch Förderungen die Ausfälle kompensieren, richtet Sven Böker den Scheinwerfer auf das Positive: „Artist zu sein, das macht mich unendlich glücklich. Ich wollte nie etwas anderes werden“, bekräftigt er.

Gerade erst hat Sven Böker mit seiner eigenen Choreographie „Sand-Stand“ beim Artistik-Festival auf der MS Europa 2 vor dem Großmeister Anatoliy Zalevskiy überzeugt: Stellvertretend für Deutschland holt er Gold („der wichtigste Moment in meinem Leben“), da bricht Corona der Szene sozusagen das Genick.

„Die Artistik ist kein Routine-Job. Sie bietet Aufregung, Freiheit, Vielfalt. Dafür trägt man das Risiko einer schwankenden Auftragslage – das war schon immer so“, weiß der leidenschaftliche Akrobat. Aber jetzt sind diese selbstständigen Künstler, „die in guten Zeiten gut Steuern zahlen“, wie Böker sagt, vom Arbeitsmarkt abgeschnitten, weil sie nicht arbeiten dürfen, obwohl sie möchten.

Neue Hobbys entdeckt

„In unserer Szene bilden wir die interkulturelle Vielfalt der Welt ab. Hier mischen sich die Nationalitäten ohne Ausgrenzung, ohne Homophobie“, sagt Böker, und man spürt den Stolz der Zugehörigkeit. „Wie lange will die Politik noch warten, bis sie in dieser Krise wirksam eingreift? Wie viele sollen ruiniert werden?“, wirft er ein.

Auf diese Frage hat er keine Antwort. Aber er stemmt sich mit ganzem Vertrauen dagegen. „Ich habe gelernt, mit großem psychischem Druck umzugehen. Das kommt mir in der Krise zugute“, sagt Sven Böker. Darum hat er auch keine Angst. Er organisiert seinen Tagesablauf jetzt anders, aber trotzdem konsequent. Stundenlanges Training, um fit zu bleiben. Kontakte pflegen. Aber auch neue Hobbys ausprobieren, das Backen zum Beispiel. Und schließlich: die häusliche Gemeinschaft, die Nähe der Familie genießen. „Das trägt in schwierigen Zeiten“, sagt der junge Künstler. Und lächelt erneut.

Kategorie: „Nachwuchs“

