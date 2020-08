Regionale Küche im Herold’s

Löhne/Bad Oeynhausen (WB). „Wir werden hier alt“, sind sich Dimitrij Nikulicev und Orhan Bro sicher. Von diesem Wochenende an übernehmen die Geschäftsführer des Unverpacktladens Bio-Provinz das Herold’s-Café im Glashaus auf dem Aqua-Magica-Gelände. Nach und nach möchte sich das Duo mit eigenen Ideen in den Park einbringen und so für die Zukunft wappnen. Immer wieder hatten dort in der Vergangenheit die Gastronomen gewechselt.

Von Lydia Böhne