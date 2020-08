Commerzbank dünnt aus

An diesem Dienstag wird die Geschäftsstelle in Bad Oeynhausen wieder geöffnet, eine Woche später die Filiale in Bielefeld-Brackwede. Bünde folgt Habig zufolge am 8. September. Im Falle von Bad Salzuflen und Lemgo sei noch offen, wann sie wieder öffnen. Dagegen hat die Commerzbank zehn Geschäftsstellen – Bielefeld-Jahnplatz und -Sieker, Minden, Lübbecke, Herford, Detmold, Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück, Paderborn, Warburg – auch unter den Einschränkungen der Pandemie offengehalten. Eine weitere Filiale in Bielefeld-Stapenhorststraße war kurze Zeit vor Beginn der Corona-Pandemie aufgegeben worden.

Bundesweit werden 200 von 1000 Geschäftsstellen nicht wieder öffnen. Sie sollten laut Plan bis Ende des Jahres 2023 aufgegeben werden. Das wird nun vorgezogen. Als Grund dafür nennt Habig eine Anpassung an das veränderte Kundenverhalten: „Unsere Kunden nutzen zunehmend digitale Wege wie unsere Banking-App oder das Online-Banking.“