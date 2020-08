Der Krise einen Korb geben

Ihr Atelier erinnert an eine Markthalle: hohe weiße Decken, an den Wänden Regale mit Flechtwerken, dazwischen dicke Bündel Weidenruten, Werkzeuge, angefangene Objekte. Rustikale Körbe und zierliche Schalen, Rankhilfen für den Garten und Zaunelemente, winzige Deko-Objekte aus filigranen Ruten neben einer bäuerlichen Kornwanne aus geschälter Weide.

Veranstaltungen fallen flach

Die Vielfalt ist es, die Kerstin Eikmeier an ihrem Handwerk schätzt. „Ich probiere gern mal etwas Neues aus“, sagt die 54-Jährige und zeigt Körbchen aus Waldgräsern oder Schafswollsträngen. „Und jetzt ist ja auch reichlich Zeit dafür“, fügt sie hinzu.

Denn, wie könnte es anders sein, auch hier haben die Einschränkungen durch die Corona-Krise einer ohnehin saisonal schwankenden Auftragslage das Sommergeschäft ausgebrannt. „Der hauptsächliche Verkauf läuft von März bis September über die Gartenmärkte“, berichtet die Flechtwerkgestalterin. Doch die sind alle abgesagt. Kein Naturgartenforum in Löhne, kein Gartenmarkt im Juli in Bad Oeynhausen.

Auch der traditionelle Korbmarkt in mainfränkischen Lichtenfels, der Umsatzbooster für die Branche: abgesagt. Die Objekte stapeln sich. Einen eigenen Laden betreibt sie nicht, erst recht keinen Internetshop. Da würde der Künstlerin der Bezug zur Ware fehlen.

„Meine Körbe soll man anfassen dürfen“, sagt sie. Und meint: spüren, wie solide sie verarbeitet sind, die natürliche Ausstrahlung der heimischen Weiden fühlen. Kein Vergleich zur Importware aus Asien, ist Eikmeier überzeugt. Doch genau diese „Billigprodukte“ erschweren den Verkauf hochwertiger Handarbeit: „Die Körbe aus Deutschland haben keine Lobby.“

Nachfrage steigt wieder

Dagegen hat die Kunsthandwerkerin vor längerer Zeit schon ein probates Mittel entdeckt: Die Menschen sollen erleben dürfen, wie viel Freude es macht, ein Flechtwerk, einen Korb selbst herzustellen. Und auch, wie mühsam es ist. Also bietet Eikmeier seit vielen Jahren Tages- und Wochenendseminare an. Einen Teil des Jahresumsatzes generiert die Künstlerin auf diese Weise. Doch ein ganzer Kursblock über die Volkshochschule fiel im Frühjahr auch den Corona-bedingten Einschränkungen zum Opfer.

Die dafür wochenlang vorher eingeweichten Weiden lassen sich nicht ein zweites Mal aufbereiten, sie müssen direkt verarbeitet werden. Also machte Kerstin Eikmeier aus der Not eine Tugend – und verarbeitete die Ruten selbst zu mehr als 20 verschiedenen Objekten. Die warten jetzt, wie andere Flechtgewerke auch, zum Beispiel auf eine Kunstausstellung in Holland, zu der Kerstin Eikmeier überraschend eingeladen wurde.

Auch die Nachfrage nach Kursen steige zum Herbst wieder an, sagt Eikmeier; ein weiteres Hoffnungszeichen. Und schließlich hat Kerstin Eikmeier festgestellt, dass die Krise zu neuen Konzepten ermuntert: „Ich sehe eine Schnittstelle zwischen Kunsthandwerk und Wirtschaft.“ Damit meint sie: Unternehmensräume durch Flechtwerk-Objekte gestalten und verschönern. Oder Firmen die Gelegenheit geben, ihre Mitarbeiter in Workshops mit einem Handwerk in Berührung zu bringen, das im „Büroalltag“ keine Rolle spielt.

Kategorie: Künstler/Hauptberuf

