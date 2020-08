Parkhaus-Entscheidung vertagt

Investor soll zunächst Pläne für Hotel Königshof in Bad Oeynhausen präzisieren

Bad Oeynhausen (WB). Wer einen Eklat erwartet hatte, wurde überrascht: Zu den Plänen für ein achtgeschossiges Parkhaus neben dem Hotel Königshof hat es am Dienstagabend im Ausschuss für Stadtentwicklung keine Debatte gegeben. Stattdessen will das Gremium bei seiner nächsten Sitzung am 30. September über die Angelegenheit entscheiden – nachdem der Investor Manuel N. Ersay einige Hausaufgaben erledigt hat.