Dank an Protagonisten

Autobahn-Film: Regisseur Daniel Abma übergibt in Bad Oeynhausen erste DVDs

Bad Oeynhausen-Werste (WB/lmr). Die Freude der Bad Oeynhausener Protagonisten des Films „Autobahn“ war groß, als Regisseur Daniel Abma am Freitag die ersten DVDs aus seinem Jutebeutel holte. „Das ist unser kleiner Dank an euch“, sagte Niklas Burghardt . Der Bad Oeynhausener war an der Produktion beteiligt.