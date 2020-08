47-Jähriger wegen Totschlags angeklagt

Bad Oeynhausen/Bielefeld (WB/lmr). Im Bad Oeynhausener Süden ist in der Nacht zum 25. Mai eine 36-jährige Bad Oeynhausenerin mit dem Messer getötet worden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld ein Verfahren wegen Totschlags gegen einen 47-Jährigen eingeleitet. Der Fall soll in den kommenden Monaten vor dem Landgericht in Bielefeld verhandelt werden.

Von Westfalen-Blatt