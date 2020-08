Voller Einsatz gegen den Klimawandel

Als Gesprächspartnerin über den Klimawandel und seine Folgen stand ihm Katrin Göring-Eckardt, Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Deutschen Bundestag, zur Seite. Die Moderation übernahm Felix Banaszak. Er ist Grünen-Vorsitzender in NRW.

„Dieser Wahlkampf ist anders als andere in der Vergangenheit“, sagte Felix Banaszak zu Beginn. Die gesamte politische Auseinandersetzung werde überschattet von der Corona-Pandemie. Einer guten Resonanz auf die Veranstaltung in der Wandelhalle tat dies keinen Abbruch.

Nur wenige der gemäß geltender Hygiene- und Abstandsregeln angeordneten Sitzplätze blieben frei. Nach grober Schätzung konnte der Vorsitzende der NRW-Grünen mehr als 100 Teilnehmer zum lebhaften Gedankenaustausch begrüßen.

„Wir stehen im Moment an einer wichtigen Schwelle in der politischen Auseinandersetzung. Wir müssen zum einen beurteilen, wie wir bislang mit der Pandemie umgegangen sind. Zum anderen müssen wir uns darüber klar werden, welche Lehren wir aus der Corona-Krise ziehen“, sagte Felix Banaszak.

Existenzielle Krise

„Wir reden im Moment viel über Corona. Die Klimakrise ist aber die eigentliche existenzielle Krise. Wenn wir sie nicht bewältigen, müssen wir uns über andere Dinge gar keine Gedanken mehr machen“, sagte Katrin Göring Eckardt. Dabei gehe es nicht um Schwarzmalerei oder Drohgebärden, die die Zukunft in ein negatives Licht tauchen.

„Im Gegenteil. Wir brauchen Ideen, die Hoffnung machen“, sagte die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag. In diesen Kontext passe die „Fridays for Future“-Bewegung. Die jungen Leute würden nicht müde, von der Politik einzufordern, dass sich jetzt etwas ändern müsse, um die Chance zu haben, den Klimawandel zumindest ansatzweise noch zu stoppen.

„Wir tun in Bad Oeynhausen bereits viel für den Klimaschutz. Aber wir tun nicht genug“, sagte Volker Brand. Ein Klimamanager in der Verwaltung, die wiederholte Auszeichnung der Stadt mit dem European Energy Award, Einnahmen aus dem Klima-Cent, die eingesetzt werden, etwa um Fotovoltaikanlagen an öffentlichen Gebäuden zu schaffen – das alles seien Schritte in die richtige Richtung. Beispielsweise beim öffentlichen Nahverkehr lasse sich aber mehr tun, sagte Volker Brand.

Darüber hinaus verwies er auf die Diskussion über das Ausrufen des Klimanotstandes im Stadtrat. Dafür habe sich zwar keine Mehrheit gefunden. Wohl aber für die Formulierung, dass Klimaschutz höchste Priorität genieße. Das müsse künftig noch konsequenter in der Praxis befolgt werden, sagte Volker Brand. „Ich werde mich als Bürgermeister für eine Energiewende und den Einsatz erneuerbarer Energien stark machen. Das Ziel der Klimaneutralität erreichen wir aber nur zusammen“, betonte der Grünen-Politiker.

Jetzt handeln

Dass es wichtig sei, gewisse Dinge jetzt anzupacken, anstatt sie auf die lange Bank zu schieben, machte Katrin Göring-Eckardt deutlich. „Wir merken, dass es in den Sommern immer wärmer wird. Extremwetterlagen mit Dürre oder Überschwemmungen werden immer mehr zur Normalität“, sagte die Grünen-Politikerin. Beim Entwickeln von Strategien, gelte es, Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen. Katrin Göring-Eckardt: „Es gibt Wege, wie sich durch ökologisches Wirtschaften Geld verdienen lässt.“

Auch die Besucher nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Einer Dame aus dem Plenum, die forderte, der Autoverkehr in Bad Oeynhausen müsse reduziert werden, stimmte Volker Brand vom Grundsatz her zu. Er hoffe, dass es in diesem Punkt nach der Corona-Krise weitere Fortschritte gebe. Volker Brand: „Für viele ist der ÖPNV aktuell keine Alternative.“