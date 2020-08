Wie verändert Corona die Gesellschaft?

„Ich kann eine derartige Kritik an den Corona-Beschränkungen nicht nachvollziehen. Bei den Gesundheitsmaßnahmen handelt es sich um einen Akt der Solidarität, mit dem wir die Schwächeren in unserer Gesellschaft schützen“, sagte Raul Zelik.

Wolfram Eilenberger stimmte dem zu. Für ihn gebe es noch einen weiteren Grund, warum er sich keinesfalls an den Protesten beteiligen würde. Wolfram Eilenberger: „Bei den Demos sind viele Rechtsextreme dabei. Mit denen werde ich niemals gemeinsame Sache machen.“

Dann skizzierte der Philosoph verschiedene Formen des Widerstandes. „Die erste ist gegen einen selbst gerichtet, gegen die eigenen Sorgen und Ziele. Die zweite wendet sich nach außen, gegen die herrschende Macht und das System“, erläuterte Wolfram Eilenberger. Bei den jüngsten Corona-Protesten in Berlin habe er nicht im Detail nachvollziehen können, wogegen sich die Kritik der Teilnehmer konkret richte.

Hohes Eskalationspotenzial

Aus seiner Sicht biete die Corona-Krise ein nicht zu unterschätzendes Eskalationspotenzial. „Denn mit seinen Rettungsmaßnahmen greift der Staat massiv etwa in die Wirtschaft ein“, sagte Wolfram Eilenberger. Mit der Tatsache, dass in dieser Situation das Individuum hinter dem Kollektiv zurücktreten müsse, sei nicht jeder bereit, sich abzufinden.

In den 1920er Jahren sei die Gesellschaft an einem ähnlichen Wendepunkt gewesen. Eine mediale Revolution, zunehmende Globalisierung, Angriffe auf die Demokratie von links und rechts sowie schließlich die Weltwirtschaftskrise 1929 hätten den Nationalsozialisten den Weg an die Spitze geebnet. Wolfram Eilenberger: „Noch ist schwer zu sagen, was diesmal passiert. Das wird sich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten zeigen.“

Angst vor Statusverlust

„Die Angst vor Statusverlust hat in den 1920er Jahren viele zum Faschismus getrieben“, sagte Raul Zelik. Dieses Phänomen habe sich durch alle Gesellschaftsschichten gezogen. Der Sozialwissenschaftler fordert die Umstellung des aktuellen Gesellschaftssystems, um Extremisten neuerlichen Wind aus den Segeln zu nehmen: „Unser System braucht eine unbegrenzte Wertschöpfung. Die ist auf unserem Planeten auf lange Sicht aber nicht möglich“, sagte Raul Zelik.

Einen kompletten Systemwechsel hält Wolfram Eilenberger für unwahrscheinlich. „Warum sollten wir unsere kompletten Gewohnheiten ändern, wenn in einem Jahr wieder alles läuft wie vor Corona?“, fragte der Philosoph. Diese Auffassung folge der Erkenntnis: „Das beste Rezept, um Enttäuschungen zu vermeiden, ist, Erwartungen zu regulieren.“

Sonntagsgespräch der 19. Poetischen Quellen auf der Aqua Magica 1/9 Foto: Malte Samtenschnieder

Optimistischer im Hinblick auf mögliche Veränderungen, die aus der Corona-Krise resultieren, äußerte sich Raul Zelik. „Wir müssen neue Antworten auf die wichtigen Fragen finden, die nicht zu pauschal sind“, sagte der Sozialwissenschaftler. Als ein Beispiel nannte er den Bereich Verkehr: „Hier sollten wir in Zukunft auf kollektive Lösungen und nicht auf Individualverkehr setzen, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.“

Ein Forcieren der Elektromobilität im Individualverkehr sei für ihn keine Alternative. Bei der Gewinnung der für die Technik erforderlichen Rohstoffe, etwa sogenannte seltene Erden, werde auf die ökologischen Auswirkungen kaum Rücksicht genommen.

Kurzfristige Absage

Markus Gabriel hatte seine Teilnahme am Sonntagsgespräch kurzfristig abgesagt. Laut Veranstalter Michael Scholz machte ihm eine starke Erkältung zu schaffen. Der Auftritt des Philosophen soll bei einer Sonderveranstaltung Ende Oktober nachgeholt werden.

Mit dem Verlauf der Poetischen Quellen kann Veranstalter Michael Scholz insgesamt zufrieden sein. Ein Literaturgottesdienst , das „Literarische Quartett“ zur offiziellen Eröffnung , eine musikalische Lesung oder auch ein Lyrikabend waren gut besucht.