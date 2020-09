GOP und VitaSol Therme kooperieren

Bad Oeynhausen (WB). Ein Kurzurlaub für alle Sinne – das verspricht eine neue Kooperation zwischen der VitaSol Therme in Bad Salzuflen und dem GOP Varieté-Theater in Bad Oeynhausen. Bislang hatte das GOP auf diesem Gebiet mit der Bali-Therme in direkter Nachbarschaft eng zusammengearbeitet. Sie ist jedoch seit Zuspitzung der Corona-Pandemie im Frühjahr bereits seit einigen Monaten geschlossen. Auf Nachfrage nennt die Geschäftsführung der Bali-Therme bislang auch keinen Termin für eine Wiedereröffnung in der Pandemie. Dies könne erst dann erfolgen, wenn sich dies für das privatwirtschaftliche geführte Unternehmen, das ohne Zuschüsse auskommen müsse, auch rechne.

Von Westfalen-Blatt