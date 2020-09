Weichenstellung nahe der Gleise

Finanziell bleibe man im von der Stadt kalkulierten Rahmen von 1,5 Millionen Euro, berichtet Michael Rother. Einige der größten Erneuerungen bleiben dem Bürger nach seiner Beschreibung dabei verborgen. „Wir haben ein komplett neues Rohrnetz, neue Lüftungsanlagen sowie neue Elektro- und Heizungsleitungen“, zählt der Bauleiter auf. Was die Fassade angehe, sei man laut Rother ein wenig im Rückstand. Lose Putzstellen nacharbeiten, Risse im Zementputz schließen oder die dreifache Grundierung der vorderen Fassade – all das habe viel Zeit gekostet.

1300 Quadratmeter Fassadenfläche sollen bald in einem hellen, freundlichen Anstrich erstrahlen. Der Bauleiter rechnet damit, dass die neue Fassade Ende Oktober, Anfang November enthüllt werden könnte. In 14 Tagen soll zunächst das Gerüst vor der Crêperie von Ute Meyer entfernt werden. Ihr Geschäft habe neben der Eröffnung mitten in der Corona-Pandemie auch unter den lauten Sandstrahlarbeiten gelitten, wie die Betreiberin in diesem Zusammenhang berichtet: „Es war wenig ertragreich.“

Radstation

Nach der Crêperie plant Ende Oktober die Radstation, in die neuen Räume im Empfangsgebäude des Nordbahnhofes einzuziehen. Sie wird seit dem Jahr 2006 in Bad Oeynhausen von der Handwerks-Service GmbH, einer Tochtergesellschaft der Kreishandwerkerschaft, betrieben. Sie kümmert sich außerdem um eine Radstation im benachbarten Minden. „Wir sind zuständig für Aus-, Fort- und Weiterbildungen und beschäftigen uns zusätzlich mit dem Arbeitsmarkt und politischen Maßnahmen“, erläutert in diesem Zusammenhang Handwerks-Service-Geschäftsführer Thomas Koch.

Auch wenn sich die Radstation flächenmäßig nicht vergrößert, lässt der neue Grundriss in der Werkstatt drei Arbeitsplätze sowie einen Serviceplatz zu, an dem kleine Arbeiten, wie das Aufpumpen von Reifen, schnell vorgenommen werden können. Außerdem sollen die Räume der Radstation über eine Verkaufstheke für Ersatzteile, eine Küche sowie auch einen Aufenthaltsraum, ein neues Büro und einen Bereich für Mietfahrräder und gebrauchte Verkaufsfahrräder verfügen.

Bahnhofsmission

Nur ein paar Meter weiter wird sich die Bahnhofmission auf 25 Quadratmetern einrichten. „Klein, aber fein“, sagt Kerstin Hensel von ihrem Träger, dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Vlotho. Als Vorstand des Diakonischen Werkes ist sie dankbar, dass die Bahnhofmission auch nach der Sanierung wieder einen Platz im Nordbahnhof gefunden hat, gesteht aber auch: „Wir mussten darum kämpfen.“ Vom Eingangsbereich mit neuer Küchenzeile gehen eine eigene Toilette sowie ein Rückzugsraum ab. Ein Architekt hat die Gestaltung der Bahnhofsmission erarbeitet.

„Wir bekommen die gleichen Möbel wie die Crêperie. Sie kommen in den nächsten 14 Tagen an, damit wir im Oktober durchstarten können“, berichtet Kerstin Hensel mit Blick auf die nächsten Wochen. 18.000 Euro habe die neue Einrichtung gekostet. „Ohne 7000 Euro Spenden hätten wir das nicht umsetzen können“, ergänzt sie. Neben einer hauptamtlichen Mitarbeiterin, die das Diakonische Werk aus Eigenmitteln bezahlt, gehört ein Stamm aus 10 bis 15 Ehrenamtlichen zum Team der Bahnhofsmission, das laut Kerstin Hensel immer Helfer und Mitstreiter sucht.

Die Toiletten in der Bahnhofshalle sind „betriebsbereit und im Prinzip fertig“, sagt Michael Rother. Lediglich die Fliesen nach historischem Vorbild wie vor 100 Jahren im Toiletten-Flur fehlen noch. Liefertermin laut Bauleiter: im Oktober. 50 Cent kosten die Benutzung der Unisex-Toilette oder der behindertengerechten Variante. Für weitere Barrierefreiheit im Empfangsgebäude des Nordbahnhofes sorgen außerdem Rampen und auch ein Blindenleitsystem.