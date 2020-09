Kein „Golfplatz für jedermann“ohne eigene „Driving Range“

Ursächlich für den Streit sind Golfbälle, die abgeschlagen von der „Driving Range“ bis auf die parallel dazu liegende Baustelle auf dem Nachbargrundstück geflogen sind. Die „Driving Range“ dient dazu, Abschläge und damit vor allem lange Bälle zu üben. Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator hatte die Golfbälle vor Ort entdeckt und die Stadt auf das Problem aufmerksam gemacht.

150 Mitglieder

Um die Arbeiter zu schützen, hatte die Stadt eine Nutzungsuntersagung verhängt. Vor dem Verwaltungsgericht Minden war Nadine Mutke, die den Golfplatz gemeinsam mit ihrem Bruder Malte betreibt, erfolgreich dagegen vorgegangen. Der Eilantrag gestand der Betreiberfamilie eine Nutzung der „Driving Range“ am Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen zu. Eine wichtige Teilnutzung, wie Nadine Mutke sagt: „Gerade junge Leute finden die langen Bälle toll. Eine Schließung der Range könnte sich durch Austritte bemerkbar machen.“ 150 Mitglieder zählt der Golfplatz derzeit.

Trotz des rechtskräftigen Bescheids könnte der Kampf um die Samstagsnutzung in eine neue Runde gehen. Auf Nachfrage hat Kerstin Hensel, Vorstand des Diakonischen Werks im Kirchenkreis Vlotho, bestätigt, dass inzwischen auch samstags auf der Baustelle gearbeitet wird: „Wir haben Fristen, die eingehalten werden müssen. Der Samstag ist ein normaler Werktag. Wenn die Firmen an diesem Tag arbeiten wollen, dann ist das ihre Entscheidung.“ Das Ziel, im Sommer 2021 zu eröffnen, sei ehrgeizig, aber laut Kerstin Hensel machbar.

„Für uns wäre es eine Katastrophe“

Um die Sperrung der „Driving Range“ von bisher Montag bis Freitag auf werktags und damit einschließlich samstags anzupassen, würde es der Stadtverwaltung obliegen, zum Schutz der Bauarbeiter, die derzeit auf eigenes Risiko arbeiten, erneut gerichtlich gegen die geltende Nutzungsuntersagung anzugehen.

„Für uns wäre es eine Katastrophe, wenn dieser Tag auch noch wegfällt“, sagt Nadine Mutke. Der Rechtsstreit sei für sie existenzbedrohend. Seit der Eröffnung vor zehn Jahren habe man 400.000 Euro in die Anlage investiert. „Eigentlich wollte ich sie dieses Jahr für etwa 60.000 Euro mit Mährobotern ausstatten, aber ich traue mich nicht, etwas zu investieren“, klagt Nadine Mutke.

Mehrere Klagen

Mehrere Klagen, unter anderem gegen die Baugenehmigung vor dem Verwaltungsgericht in Minden, und gegen den Bebauungsplan beim Oberverwaltungsgericht in Münster, stehen noch im Raum. Für Mutkes Anwalt Dr. Jürgen Thiel ist es unverständlich, dass neben einem Golfplatz eine Einrichtung für Kinder und Senioren gebaut werden darf. Der Anwalt beruft sich auf den erweiterten Bestandsschutz und führt noch einmal an, dass ein Ballfangzaun zum Schutz des Nachbargrundstücks an dieser Stelle damals keine Auflage in der Genehmigung gewesen sei. Stattdessen habe die Stadt an der Grundstücksgrenze sogar Pappeln und Birken entfernen lassen, die als natürlicher Schutz gedient hätten.

Eine Aussage, die Stadtsprecher Volker Müller-Ulrich korrigiert: „Die Auflage im Baurecht sieht vor, dass vom Grundstück keine Gefahr ausgehen darf. Der Eigentümer muss also für den Schutz sorgen.“ Die Bäume seien im Zuge von länger geplanten Gewässerschutzmaßnahmen gefällt worden. Laut Müller-Ulrich ist der Stadt sehr am Bau gelegen, man könne aber auch die Interessen der Betreiberfamilie nachvollziehen. Damit sich die Nachbarn einigen, befinde sich Bürgermeister Achim Wilmsmeier bereits in vermittelnden Gesprächen mit beiden Parteien. Nadine Mutke ist resigniert: „Wieso hat man das nicht vorher klären können. Wir waren gesprächsbereit, aber darauf ist nie jemand eingegangen.“ Daher wolle sie nun eine Reaktion von Kerstin Hensel sowie die Gerichtsurteile abwarten.

Frage nach einem Zaun

Wie der Golfplatz-Betrieb laufen könnte, wenn nebenan Kinder und Senioren eingezogen sind, ist ungeklärt. Ob ein Zaun, dessen Kosten Nadine Mutke auf etwa 100.000 Euro schätzt, 100-prozentige Sicherheit garantieren kann, hält selbst die Betreiberin für fraglich. „Vielleicht könnte man uns ja ein anderes Grundstück zur Verfügung stellen. Ohne ‚Driving Range‘ brauchen wir jedenfalls keinen Golfplatz zu betreiben“, stellt Nadine Mutke klar.