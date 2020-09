Keine Mehrheit fürs Vierer-Bündnis mehr

Bemerkenswerte Ereignisse am Wahltag, Überraschungen, Sieger und Verlierer Newsblog zur Kommunalwahl in Ostwestfalen-Lippe: Rüther neuer Landrat im Kreis Paderborn - Stichwahlen in Bielefeld, Lippe und Minden-Lübbecke - Stickeln gewinnt im Kreis Höxter