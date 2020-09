Jede Menge Gesprächsbedarf

„Ich habe dazu eine Meinung.“ Das Thema werde aber erst einmal intern beraten. Persönlich freue er sich, in seinem Dehmer Wahlbezirk zum zweiten Mal nach 1999 das Direktmandat geholt zu haben. Nagel: „Wir als CDU hatten kurz vor der Wahl ein gutes Gefühl, auf 18 Mandate gehofft.“ 19 direkte sind es geworden, ein 20. könnte hinzukommen, sollte es im Wahlbezirk 11 (Rehme-Ort) nach einer noch zu treffenden Entscheidung im Wahlprüfungsausschuss zu einem anderen Ergebnis nach erneuter Auszählung kommen.

„Es ist ein dramatisches Wahlergebnis für die SPD“, sagte Stadtverbandschef Ralf Jaworek. „Wir müssen es aufarbeiten, analysieren, auch in Verbindung mit der Frage, wie es dazu kommen konnte, nur drei Direktmandate zu holen.“ Es sei nicht gelungen, Erfolge des Vierer-Bündnisses ausreichend zu vermitteln. Jaworek: „Ziel muss es sein, dass wir stabile Ratsmehrheiten sichern.“ Dazu werde es Gespräche mit CDU, FDP und Grünen geben.

Ingrid Schley, Sprecherin der Grünen, unterstrich am Montag Aussagen vom Vorabend. In den nächsten Tagen seien auf Fraktions- und Ortsverbandsebene Gespräche zu führen, sowohl zur Frage, ob man eine Empfehlung für die Bürgermeister-Stichwahl ausspricht als auch zur Frage von Kooperationen im neuen Stadtrat.

Bürgerpartein enttäuscht

„Es ist schwer, das Ergebnis genau zu analysieren. Ich denke, dass wir in den vergangenen fünf Jahren eine gute Politik gemacht haben“, sagte Klaus Rasche für die BBO als Teil des Vierer-Bündnisses. Generell hätten es nur auf der lokalen Bühne Aktive dieses Mal schwer gehabt, so auch Wählervereinigungen auf Kreisebene. Der Bundestrend habe eine Rolle gespielt. Das könne man auch am Ergebnis der Grünen ablesen.

Zum Bündnis sagte er: „Wir müssen uns treffen, reden, das Ergebnis analysieren und entscheiden.“ Fakt sei, dass das Bündnis keine Mehrheit mehr habe. Enttäuscht sei er, dass die BBO als über viele Jahre engagierter politischer Akteur und Bürgervereinigung eine identische Sitzzahl wie die AfD habe. Rasche: „Inhaltlich habe ich von der AfD im Wahlkampf nichts gehört.“

„Es ist enttäuschend, dass unsere Politik beim Wähler nicht angekommen ist“, sagte Thomas Heilig (UW). Erstaunlich sei, dass die SPD zwar acht Prozent verliere, sie durch die Regelung mit Überhangmandaten aber nur einen Sitz einbüße. UW und im nächsten Schritt das Bündnis müssten das Ergebnis aufarbeiten.

FDP ärgert sich

Für die FDP rechnet Stadtverbandschef Ulrich Kreft eher mit der Oppositionsrolle, „die wir auf jeden Fall konstruktiv gestalten wollen“. Als mögliche Optionen nennt er mit Blick auf den Rat eine Zusammenarbeit von CDU und Grünen, alternativ der Grünen mit dem Vierer-Bündnis als dessen ehemaliger Bestandteil. Die Vergrößerung des Rates durch Überhangmandate habe den Einfluss der FDP verringert. Sowohl bei 44 als auch jetzt 54 Sitzen habe man drei Mandate.

Andreas Korff (Linke) hatte damit gerechnet, dass es für eine Mehrheit des Bündnisses nicht mehr reichen könnte. Die SPD habe an die Grünen verloren, die CDU sei stabil, die kleineren Parteien und Wählervereinigungen hätten seiner Einschätzung nach Protestwähler an die AfD verloren.

Für die AfD erklärte Matthias Groh: „Wir freuen uns, mit drei Abgeordneten im Rat zu sein.“ Im Vorfeld habe man auf zwei bis vier gehofft. Groh: „Wir sehen uns in der Rolle als Opposition.“