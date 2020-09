Wer am frühen Sonntagabend, unmittelbar nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr, auf der Stadthomepage erste Wahlprognosen abrufen wollte, bekam zunächst die Auswirkungen gravierender Serverprobleme des Kommunalen Rechenzentrums (krz) in Lemgo zu spüren.

Über längere Zeiträume ließen sich die Ergebnisse nicht herunterladen, und wenn sie einmal den eigenen Computer erreicht hatten, ließen sie sich nicht mehr aktualisieren. Erst am späten Abend hatten die krz-Verantwortlichen die Probleme im Griff, so dass die bereit gestellten Daten auch auf der Internetseite der Stadt abrufbar waren.

„Gründlichkeit vor Schnelligkeit“

Dass erst weit nach Mitternacht auch im letzten Briefwahlbezirk die Ergebnisse vorlagen, hatte laut Volker Müller-Ulrich andere Gründe. Die Aussage „Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit“ stellte der Stadtsprecher seinen weiteren Ausführungen voran.

Demnach sei am Sonntag jeder Briefwahlvorstand für zwei Bezirke zuständig gewesen. Zweimal vier – also insgesamt acht Wahlen – hätten ausgezählt werden müssen. Das dauere nun einmal länger, als in normalen Wahlbezirken, in denen jeder Wahlvorstand nur für einen Bezirk zuständig sei.

„Manchmal kann es sein, dass zudem in einzelnen Briefwahlbezirken überproportional viele Stimmzettel zusammenkommen. Andererseits gibt es ‚normale‘ Bezirke, in denen nur wenige Stimmzettel in der Urne landen“, sagte Volker Müller-Ulrich. Auch das könne zu Verzerrungen bei der Auszählung der Stimmzettel führen.

Und schließlich verfüge nicht jeder Briefwahlvorstand über die gleiche Erfahrung. Der Stadtsprecher: „Wenn ich zum ersten Mal eine derartige Aufgabe übernähme, wäre ich auch sehr sorgfältig.“