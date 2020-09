„Wir haben gerade vom Kreisgesundheitsamt die Bestätigung erhalten, dass eine unserer Oberstufenschülerinnen positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist“, sagte Andrea Brabender, stellvertretende Leiterin der Europaschule, am Donnerstagnachmittag im Gespräch mit dieser Zeitung.

Mit dem positiven Testergebnis sei automatisch das in derartigen Fällen übliche Prozedere ausgelöst worden. „Es geht nun darum, schnellstmöglich herauszufinden, mit wem die Schülerin zuletzt direkt oder indirekt Kontakt hatte“, sagte Andrea Brabender.

Während der Regelunterricht sowohl am Immanuel-Kant-Gymnasium als auch am Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg nach dem Bekanntwerden der Corona-Fälle fortgesetzt werden konnte, gestaltet sich die Sachlage an der Europaschule anders. „Wir werden wohl die gesamte Jahrgangsstufe Q2 für 14 Tage in Quarantäne schicken“, sagte Andrea Brabender. Bei der Q2 handelt es sich um den Jahrgang, der in der Regel 2021 Abitur machen will.

Informationen per E-Mail

70 der 92 Schüler der Stufe seien als Kontaktpersonen ermittelt worden. Die stellvertretende Schulleiterin: „Es wäre uns zu heikel, die nicht direkt betroffenen 22 Schüler zum Unterricht kommen zu lassen.“ Über das weitere Vorgehen sollen die betroffenen Schüler beziehungsweise Erziehungsberechtigten per E-Mail informiert werden.

Inwieweit sich unter Umständen auch Lehrer der Europaschule in Quarantäne begeben müssen, konnte Andrea Brabender am Donnerstag nicht sagen. Dafür sei nicht automatisch das Gesundheitsamt des Kreises Minden-Lübbecke zuständig. „Es wird aber wohl eine Befragung geben, wer mit Schülern der Jahrgangsstufe Q2 Kontakt hatte“, sagte die stellvertretende Schulleiterin.