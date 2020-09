Polizei bricht die Suche im Wald ab

„Wir haben mit mehreren Spürhunden am Mittwoch gegen 10 Uhr die Suche im Wald wieder aufgenommen“, berichtet Polizeisprecher Ralf Steinmeyer. Am Dienstag war das Mountainbike, mit dem sich der Bad Oeynhau­sener am Sonntag gegen 8.30 Uhr auf den Weg in Richtung Osnabrück gemacht hatte, im Wald zwischen Nettelstedt und Oberlübbe entdeckt worden.

Etwa 150 Meter weiter stießen Polizisten auch auf den Fahrradhelm, eine zweite Trinkflasche und einen Fahrradhandschuh des Mannes, der von seiner Frau am Sonntag als vermisst gemeldet worden war. Die Gegenstände lagen auf einem Abhang verteilt.

Anschließend war das Gebiet von der Besatzung eines Polizeihubschraubers, der mit einer hochauflösenden Wärmebildkamera ausgestattet ist, abgesucht worden. Zudem durchstöberten Diensthundeführer mit ihren Tieren das Unterholz, ehe sie die Nachforschungen am Abend wegen einsetzender Dunkelheit zunächst abbrechen mussten. Die Suche wurde am Mittwoch zwar fortgesetzt, führte jedoch nicht zum Erfolg.

Polizei bittet um Hinweise

„Wir haben den Radius im Bereich der Fundorte noch einmal erweitert und auch ein Maisfeld, Fischteiche und weitere Waldbereiche abgesucht“, erklärte Behördensprecher Ralf Steinmeyer. „Die Polizei ist allen vorhandenen Hinweisen nachgegangen und hat alle Spuren abgearbeitet. Es gibt im Wald derzeit kein Gebiet, wo eine Suche momentan noch Sinn ergibt“, teilte Ralf Steinmeyer mit. Sobald es neue Hinweise gebe, werde die Suche selbstverständlich wieder aufgenommen.

Der Pressesprecher appelliert an Spaziergänger und Radfahrer, die in diesen Tagen im Wiehengebirge unterwegs sind, aufmerksam zu sein: „Wer eine Entdeckung macht oder einen Hinweis geben kann, sollte an Ort und Stelle bleiben und die Polizei kontaktieren. Wir überprüfen das umgehend“, sagte Ralf Steinmeyer. Aber niemand solle sich selbst gefährden, indem er etwa steile Abhänge hinuntersteigt.

Der Vermisste ist zwei Meter groß, schlank und vermutlich bekleidet mit einem blauen Trikot, möglicherweise einer dunkelblauen Jacke und einer dunklen Radlerhose. Hinweise nimmt die Polizei in Minden unter Telefon 0571/88660 oder jede andere Dienststelle entgegen.