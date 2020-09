Superintendent wird gewählt

Bewerbungsprozess

Der kreiskirchliche Nominierungsausschuss unter Leitung von Pfarrer Harald Ludewig (Kirchengemeinde Gohfeld) hatte in den vergangenen Monaten den komplexen Bewerbungsprozess initiiert und begleitet. „Nach vielen Sitzungen, Gesprächen und Abstimmungen, unzähligen Litern Kaffee, Tee und Kaltgetränken stehen wir heute hier und schlagen zwei Bewerber für die Nachfolge unseres Superintendenten vor“, sagte Ludewig zur Begrüßung. Mit Andreas Huneke hatte er Fragen von den Pfarrerinnen und Pfarrern sowie aus den vielfältigen Arbeitsbereichen des Kirchenkreises im Vorfeld gesammelt und gebündelt, um sie den Kandidierenden zu stellen.

Zur außerordentlichen Synodalversammlung in der Kirche Eidinghausen waren unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln nur die stimmberechtigten Synodalen geladen, da das Hygienekonzept der Gemeinde nur 75 Teilnehmer ermöglichte. Laut Ludewig sei es zu Anfang des Bewerbungsverfahrens gar nicht so einfach gewesen, Kandidierende zu finden, da mehr oder weniger zeitgleich elf Superintendenten-Wahlen in der Evangelischen Kirche von Westfalen – unter anderem in den Kirchenkreisen Herford und Minden – stattfinden. Dass sich nun eine Pfarrerin und ein Pfarrer gefunden haben, die kandidieren, freut Ludewig sehr: „Sie stellen sich der Aufgabe, unseren Kirchenkreis mitzugestalten und eine Perspektive für die Zukunft zu geben.“

Visionen für die Zukunft

Ihre Visionen für die Zukunft des Kirchenkreises stellten beide Bewerber vor. Pfarrerin Dorothea Goudefroy (50), die nach Stationen in Unna, Hövelhof und Meschede seit 2010 Pfarrerin in der Kirchengemeinde Menden ist, möchte das Miteinander im Kirchenkreis Vlotho auch in den herausfordernden kommenden Jahren stärken. Dazu gehören vor allem finanzielle Entscheidungen und Einschnitte, die aufgrund der immer schwieriger werdenden wirtschaftlichen Lage der Evangelischen Kirche auch nicht vor dem Kirchenkreis Vlotho Halt machen werden. Ihr komme es dabei besonders auf einen behutsamen, zwar bestimmten, aber doch gemeinsamen Prozess an, der von einer Superintendentin moderiert werden müsse.

Die Herausforderungen nicht zu scheuen, sondern trotzdem gemeinsam die Gemeinden zu stärken, sei ihr ein Anliegen. Zudem möchte die Pfarrerin durch gezielte Nachwuchsgewinnung dafür sorgen, dass junge Pfarrerinnen und Pfarrer nach Vlotho, Bad Oeynhausen, Porta Westfalica und Gohfeld kommen, die „die Arbeit der erfahrenen Kolleginnen und Kollegen weitertragen, aber frische Energie, neue Fragen, eine andere Art theologisch zu denken einbringen, um die Gemeinden lebendig zu halten.“

Pfarrer Lars Kunkel (52), der sein Vikariat in der Kirchengemeinde Bonneberg absolviert hat und nach dem Entsendungsdienst im Krankenhaus Minden seit 2003 Pfarrer in der Kirchengemeinde Bad Oeynhausen-Altstadt ist, sieht den Kirchenkreis in der Zukunft vor schwierigen Herausforderungen, bei denen es darauf ankomme, auf die Menschen zuzugehen: „Unsere sichtbare Kirche hat eine Finanz- und eine Relevanzkrise. Das wird durch die Corona-Pandemie noch verschärft.“

Weil aus finanziellen Gründen früher oder später eine flächendeckende Präsenz nicht mehr möglich sei, müsse man neben den Kirchgebäuden auch andere Orte wie Kindergärten oder weltliche Stätten zur Verkündigung des Evangeliums nutzen. Mit seinen vier Regionen sei der Kirchenkreis Vlotho auf einem guten Weg, den er als Superintendent weiter verfolgen werde.

In den Regionen könnten klare Profile in den Gemeinden entwickelt werden, die es auch stärker ermöglichen, gemeinsam mit Diakonen, Prädikanten und weiteren kirchlichen Bediensteten auf Augenhöhe das Gemeindeleben zu gestalten, auch wenn nicht mehr in jeder Gemeinde eine eigene Pfarrstelle finanziert werden könne. Eine wichtige Rolle spielt für Kunkel deshalb das Anknüpfen vom Glauben am Leben der Menschen über Kultur- oder Kinder- und Jugendarbeit.

Bewerbungsreden hören

Um die wegen der Corona-Schutzverordnung ausgeschlossene Öffentlichkeit zu informieren und die Wahl transparent zu gestalten, stehen auf der Homepage des Kirchenkreises die Bewerbungsreden von Dorothea Goudefroy und Lars Kunkel als Original-Mitschnitt zum Anhören zur Verfügung. Dort und auf Facebook und Instagram stellen sich die Kandidatin und der Kandidat in den kommenden Wochen zudem der Öffentlichkeit vor.

Wahl im Schloss Ovelgönne

Die Wahl des neuen Superintendenten beziehungsweise der neuen Superintendentin findet im Schloss Ovelgönne statt. Aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln muss vom Gemeindehaus auf den großen Saal im Schloss ausgewichen werden. Die Synode wird so komprimiert und kompakt wie möglich abgehalten und auf das Notwendigste beschränkt. Zur Information vorab erhalten die Synodalen ihre Unterlagen über digitale Austauschplattformen.

Leitender Theologe

Der Superintendent ist der leitende Theologe eines Kirchenkreises und wird für acht Jahre gewählt. Er vertritt den Kirchenkreis nach außen und ist Seelsorger und Dienstvorgesetzter der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Mitarbeitenden des Kirchenkreises. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage des Kirchenkreises .