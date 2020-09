Lars Bökenkröger siegt in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen (WB). Lars Bökenkröger wird neuer Bürgermeister von Bad Oeynhausen. Mit 59,1 Prozent der abgegebenen Stimmen entschied der CDU-Kandidat die Stichwahl am Sonntag für sich. Bei der ersten Sitzung des bereits vor zwei Wochen neu gewählten Stadtrates am Mittwoch, 4. November, tritt der 46-Jährige die Nachfolge von Amtsinhaber Achim Wilmsmeier (SPD) an.