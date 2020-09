Herbst- und Bauernmarkt fällt aus

„Die Absage des Herbst- und Bauernmarktes betrübt mich sehr. Wir haben über Wochen nach einer Möglichkeit gesucht, den Markt durchzuführen. Letztlich lassen uns die Rahmenbedingen aber keine andere Wahl“, sagt Beate Krämer, Geschäftsführerin der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH und in dieser Position auch Veranstalterin des Marktes. Vor allem die An- und Abreise zum Veranstaltungsort mitten in der Stadt haben letztlich den Ausschlag für die Absage gegeben.

Initiative enttäuscht

Die Absage des Herbst- und Bauernmarktes bedeutet zugleich auch das Aus für den verkaufsoffenen Sonntag am 11. Oktober. Für Tim Schütte, Vorsitzenden der Initiative Bad Oeynhausen, ist das eine herbe Enttäuschung: „Gerade in diesem Jahr wäre der verkaufsoffene Sonntag wichtig gewesen, nicht zuletzt um die Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt einmal mehr in den Fokus zu rücken“, erklärte er dazu.

Auch kein Oktoberfest

Der Herbst- und Bauernmarkt hat eine lange Tradition. Rund 20.000 Besucher strömen alljährlich über die Festmeile im Stadtzentrum. Für den Markt werden in normalen Jahren in der Innenstadt mehr als 80 Marktstände und Fahrgeschäfte aufgebaut. Die Geschäfte in der Fußgängerzone laden zudem am verkaufsoffenen Sonntag zum Wochenendshopping ein. Bereits von Freitag an bevölkern Dirndl und Lederhosen den Inowroclaw-Platz. Die Gäste feiern dort ausgiebig beim Oktoberfest. All das findet nach Angaben des Staatsbades in diesem Jahr nicht statt.