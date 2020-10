Musik als Chance begreifen

Es war der Startschuss in die Verjüngung des traditionellen Kurorchesters und zugleich eine erfolgversprechende Symbiose aus Staatsbad, Städtischer Musikschule und Gymnasium: die Gründung des Projektorchesters.

Es sollte „die musikalische Landschaft in Bad Oeynhausen bereichern, ohne zu vorhandenen Ensembles in Konkurrenz zu treten“: So hatten es sich Denise Gruber (Leiterin Staatsbad-Orchester), Beate von Rüdiger (Leiterin Städtische Musikschule) und Manuel Dohrmann (Immanuel-Kant-Gymnasium) auf die Fahnen geschrieben. Nicht zuletzt sollte mit dem Staatsbad-Jugendorchester gezielt die Jugend an die symphonische Arbeit herangeführt werden.

Pause nach dem ersten Treffen

Doch nach dem ersten Treffen im Februar wurde das Vorhaben jäh ausgebremst: Von März an waren Zusammenkünfte und somit Proben verboten. „Es war wie ein Schlag ins Gesicht“, erinnert sich Denise Gruber. 30 Nachwuchs-Instrumentalisten hatten sich gemeldet, die meisten zwischen 11 und 16 Jahren alt. „Die jungen Leute brauchen unbedingt eine Perspektive, wie es weitergeht“, fordert Gruber.

Also haben die drei Hauptverantwortlichen alle Kräfte gebündelt, um neu zu organisieren, was in diesem Sommer hätte passieren sollen: nämlich eine Orchesterfahrt, ein Probenwochenende und nicht zuletzt ein großes Sommerkonzert. Alles wurde auf 2021 verschoben. Den Aufwand dafür schultern sie ehrenamtlich.

„Viel Arbeit, viele Doppelkosten“, fasst Denise Gruber die ungezählten Stunden nach Feierabend zusammen. Da muss der bereits fertige Flyer neu gedruckt werden, da müssen Rollups als Trennwände beschafft werden, um proben zu können. Termine sind zu koordinieren, Räumlichkeiten zu buchen. „Und vieles geschieht noch ins Ungewisse hinein. Ob es im nächsten Jahr auch tatsächlich so kommen kann, wie wir es jetzt ansteuern, ist offen“, gibt Denise Gruber zu bedenken.

Das heißt: Klappt die Orchesterfahrt? Wird das Sommerkonzert am 26. Juni 2021 stattfinden? Viele Fragen sind noch offen. Ein Praktikant, der zuletzt hilfreich zur Seite stand, wird 2021 nicht mehr mitwirken. Das Organisationsteam sieht sich vor vielen Aufgaben – aus heutiger Sicht ganz allein. Ob vielleicht aus der kulturaffinen Bürgerschaft jemand Interesse an Mitwirkung hätte? Denise Gruber will den Gedanken zumindest in den Raum stellen.

Jugendliche machen super mit

„Wir fühlen uns den Jugendlichen verpflichtet“, sagt sie. Denn: „Die sind derzeit so positiv drauf, seit die wissen, dass seit Anfang September wieder geprobt werden darf.“ Die Proben seien mit Einhaltung aller Abstandsregeln verlaufen. Das bedeutet: Bläsersektion und Streicher müssen getrennt üben. Derzeit seien weiterhin große Abstände der Musiker untereinander einzuhalten. Wie man da den Orchesterklang wahrnehmen solle, müsse sich noch zeigen. Aber versuchen will sie es auf jeden Fall.

„Wissen Sie, die Kultur muss farbig sein. Und sie muss das Gemeinsame betonen“: Mit diesem Credo stellt sich Denise Gruber erneut hinter das Vorhaben. Und hofft, dass auch andere Menschen das so sehen können.

Denn wo kein Konzert Einnahmen einspielen kann, da kann man auch nicht mit Ausgaben spekulieren – zum Beispiel für die Orchesterfahrt. „Da wäre es zum Beispiel toll, wenn ein Unternehmen aus Bad Oeynhausen unser Vorhaben unterstützen würde“, sagt Gruber. Ein vorsichtiger Appell – mit langfristiger Wirkung. Für alle.

