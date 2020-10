Zeit des Abschieds im „alten“ Stadtrat

Bad Oeynhausen (WB). Zur letzten Sitzung in der Wahlperiode 2014 bis 2020 ist am Mittwochabend der „alte“ Stadtrat in der Wandelhalle zusammengetreten. Dabei wurden nicht nur 14 bisherige Ratsmitglieder verabschiedet, die dem am 13. September neu gewählten Gremium künftig nicht mehr angehören.

Von Malte Samtenschnieder