Bereits am Sonntag waren ein Polizeihubschrauber und Mantrailerhunde sowie Kräfte der Johanniter-Rettungsstaffel im Einsatz. Am Montag wurde die Suche fortgesetzt. Dazu wurden am Nachmittag auf der Werre zwischen Sielwehr und Kussbrücke zwei Feuerwehrboote eingesetzt.

Parallel durchkämmten Flächensuchhunde der Johanniter den Wald im Siel. Unterstützt wurde der Großeinsatz durch die Löschgruppen Werste, Eidinghausen-Wöhren und Dehme. Am frühen Abend waren etwa 45 Einsatzkräfte vor Ort. Die Suche sollte bis zum Einbruch der Dunkelheit fortgesetzt werden.

Nach Angaben der Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Orientierungslose das Stadtgebiet von Bad Oeynhausen auf unbekannte Art und Weise verlassen hat. Der Senior ist etwa 1,75 Meter groß, schlank, hat kurze graue Haare mit einer Halbglatze und sehr buschige Augenbrauen.

Suchaktion an der Werre und im Siel 1/8 Foto: Finn Heitland

Foto: Finn Heitland

Foto: Finn Heitland

Foto: Finn Heitland

Foto: Finn Heitland

Foto: Finn Heitland

Foto: Finn Heitland

Foto: Finn Heitland

Bekleidet ist der Vermisste mutmaßlich mit einem grau-blauen Oberteil mit langen Armen und Taschen auf der Vorderseite sowie einer dunklen, wahrscheinlich schwarzen Hose. Zudem trägt er am Handgelenk ein blaues Kunststoffarmband. Hinweise erbittet die Kreispolizei Minden-Lübbecke unter Telefon 0571/88660. Alternativ können die Beamten per Notruf informiert werden.