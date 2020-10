Wie die Engel

Eigentlich hätte das Konzert bereits am 15. März in der St.-Stephan-Kirche in Vlotho über die Bühne gehen sollen. „Aufgrund des Corona-Lockdowns mussten wir es aber innerhalb kürzester Zeit absagen“, sagte Organisator Hartmut Birkelbach. Er freue sich sehr, dass es – zwar mit etwas Verspätung und an einem anderen Ort – gelungen sei, einen Nachholtermin auf die Beine zu stellen.

Das gelingt nicht in allen Fällen: Wegen der Pandemie hat das Kulturreferat des Kirchenkreises Vlotho laut Hartmut Birkelbach seit März noch elf weitere Veranstaltungen absagen müssen. Und nicht immer sei es möglich, Ersatztermine anzubieten.

Aufgrund der bundesweit steigenden Infektionszahlen bat der Pfarrer die Zuhörer in der unter Corona-Bedingungen ausverkauften Eidinghausener Kirche den mitgebrachten Mund-Nasen-Schutz beim Konzert zur Vorsicht freiwillig zu tragen. Eine Aufforderung, der alle gerne nachkamen.

Weiten Bogen bespannt

Klangschönen Lobpreis stellte das Voktett Hannover anschließend in den Mittelpunkt seines 90-minütigen Programms. In dessen Verlauf spannten die Sänger einen weiten Bogen von den Anfängen des polyfonen Gesangs etwa 700 nach Christus bis zur reichen Tonsprache Gustav Mahlers zum Beginn des 20. Jahrhunderts.

In die prächtigen barocken Klangwelten des doppelchörigen Gesangs entführten Esther Tschimpke (Sopran I), Felicia Nölke (Sopran II), Ida Danzberg (Alt I), Lea Wolpert (Alt II), Steffen Kruse (Tenor I), Justus Barleben (Tenor II), Sebastian Knappe (Bass I) und Steffen Schulte (Bass II) die Zuhörer etwa bei Giovanni Gabrielis „Angelus Domini“.

Spätromantische Anklänge vermittelten die Sänger mit „Faire is the heaven“ und „Bring us, o Lord“ von William H. Harris. Durchgängig stellten die Interpreten dabei ihr Streben um einen homogenen Gesamtklang in den Mittelpunkt. Bei kurzen Solo-Passagen durfte reihum aber jeder von ihnen auch einmal für sich genommen glänzen.

Willkommener Kontrast

Einen willkommen Kontrast innerhalb des lieblich-sanften „Engelslieder“-Reigens bildete Wolfgang Rihms rebellische Komposition „Mit geschlossenem Mund“. Dabei war der Titel Programm. Statt ausformulierter Texte kreierten die Vokalisten durch Lautmalerei eindrucksvolle Klangcollagen. Rhythmisch verquer gegeneinander verschobene dissonante Harmonien ließen aufhorchen.

Versöhnlich ging das Kirchenkonzert zu Ende: Samtweich, gleich einer wohlig-warmen Umarmung, gaben die Sänger ihren Zuhörern Felix Mendelssohn Bartholdys „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir“ mit auf den Heimweg. Das Publikum spendete begeistert Applaus. Es erklatschte sich von den sichtlich ergriffenen Künstlern ein bedächtiges „Guten Abend, gute Nacht“ als Zugabe mit Ohrwurmpotenzial für den Heimweg.